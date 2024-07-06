À¾ÆüËÜ¹ë±«¤«¤é6Ç¯¡¡·Ù»¡¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Î°ìÀÆÁÜº÷¡¡¹Åç
Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÈï³²¤¬½Ð¤¿À¾ÆüËÜ¹ë±«¤ÎÈ¯À¸¤«¤é¤¤ç¤¦¤Ç6Ç¯¤Ç¤¹¡£º£¤â5¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Åç¸©¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë°ìÀÆÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÜÏÆÌ÷ÃÎ¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¹Åç»Ô°Âº´ËÌ¶è¤Î»°¼ÄÀî¤Ç¤¹¡£¾åÎ®¤Î°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤Ç¤Ï1¿Í¤¬Ì¤¤À¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹Åç»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ë»°¼ÄÀî¤Ç¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤é·Ù»¡¤¬19¿ÍÂÎÀ©¤ÇÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯7·î¤ÎÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢153¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤â5¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÁÜº÷¤Ï¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ê¤É160¿Í°Ê¾å¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¡¢Åì¹Åç»Ô¤ä»°¸¶»Ô¤Ê¤É¡¢¸©Æâ6¤«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2024Ç¯7·î6ÆüÊüÁ÷¡Û