小学館は7月6日、山本崇一朗氏によるマンガ「からかい上手の高木さん」第165話「ユカリのバレンタイン」の無料公開をサンデーうぇぶりにて開始した。

バレンタインを前にチョコを作るミナとサナエ、ユカリの三人娘。ユカリにはチョコを渡したい相手がいるが――?

【無料公開】

第165話「ユカリのバレンタイン」のページ

【からかい上手の高木さん】

いっつもオレをからかってくる隣の席の高木さん。だけど見ていろ、今日こそは必ず高木さんをからかって恥ずかしがらせてやる!!

