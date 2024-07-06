¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎø°¦¤ËÍÍø¡£¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¡ÖÎø°¦´Ñ¡×¤òÃÎ¤ëÊýË¡
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤È¤ÎÎø¤ò¼Â¤é¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Î¡ÖÎø°¦´Ñ¡×¤òÃÎ¤ë¤ÈÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¡ÖÎø°¦´Ñ¡×¤òÃÎ¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸µ¥«¥Î¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò³Î¤«¤á¤ë
ÃËÀ¤Î²áµî¤ÎÎø°¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Îø°¦´Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£
Ãæ¤Ç¤â¸µ¥«¥Î¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤¬½÷À¤È¸òºÝ¤¹¤ëºÝ¤Ë²¿¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸µ¥«¥Î¤Î¸ÀÆ°¤¬¸¶°ø¤Ê¤éÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃËÀ¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤éËÜÅö¤Ë¸òºÝ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ÆÎÉ¤¤¤«¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¿¶ÑÅª¤Ê¸òºÝ´ü´Ö¤òÊ¹¤¯
²áµî¤Ë½÷À¤ÈÊ¿¶ÑÅª¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤òÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Éâµ¤¤·¤¿·Ð¸³¡¢Éâµ¤¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤òÊ¹¤¯
¾¯¤·Ê¹¤¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃËÀ¤ËÉâµ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡¢Éâµ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃ¤ËÃËÀ¤ÏÉâµ¤¤·¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½é¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÉâµ¤¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¤ÈÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤ÏÉâµ¤¤·¤¿¤³¤È¤ò±£¤¹¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤è¤ê¤â¼Â¤ÏÉâµ¤¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ÎÎø°¦´Ñ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ìÃ¶¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼À¿¼Â¡©Éâµ¤À¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Î¡ÖËÜÀ¤ò³Î¤«¤á¤ëÊýË¡¡×