¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þー¥º»º¶ð¤¬½é¾¡Íø ¾®ÁÒ2R¤Ç¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ë¥¨¤¬ÇòÀ±
¡¡6Æü¡¢¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì2R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2ºÐÌ¤¾¡Íø(2ºÐ¡¦Ì¤¾¡Íø¡¦¼Ç1800m)¤Ï¡¢¹¥°ÌÄÉÁö¤«¤éÄ¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿ºä°æÎÜÀ±µ³¼êµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ë¥¨(ÌÆ2¡¢·ªÅì¡¦±üÂ¼Ë±¹¼Ë)¤¬¡¢5ÈÖ¿Íµ¤¥Þ¥Ê¥ß¥ó(ÌÆ2¡¢·ªÅì¡¦¹â¶¶¹¯Ç·±¹¼Ë)¤Ë3.1/2ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±Í¥¾¡¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬48ÉÃ6(ÎÉ)¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î3Ãå¤Ë3ÈÖ¿Íµ¤¥ªー¥·¥ó¥¨¥¹(²´2¡¢·ªÅì¡¦µÜÅ°±¹¼Ë)¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¥ª¥Ë¥à¥·¥ã(²´2¡¢·ªÅì¡¦¾¾±Ê´´É×±¹¼Ë)¤Ï6Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ë¥¨¤Ï¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þー¥º¡¢Êì¥Ø¥¢¥¥Æ¥£ー¡¢¤½¤ÎÉãWildcat Heir¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£Éã¤Ï18Ç¯¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¡¢19Ç¯NHK¥Þ¥¤¥ëC¡¢Æ±Ç¯¤Î¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë(¹áG1)¤È¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Þ¥¤¥ëGI¤Ç3¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤¬Ãæ±û¡¦ÃÏÊý¤òÄÌ¤¸¤Æ»º¶ð½é¾¡Íø¡£¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ë¥¨¤ÏÀè·î8Æü¤Î¿·ÇÏÀï¤Ç¤Ï2Ãå¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÏÃ±¾¡1ÇÜÂæ¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¾¡¤ÁÇÏ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢¡¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ë¥¨(ÌÆ2)
µ³¼ê:ºä°æÎÜÀ±
±¹¼Ë:·ªÅì¡¦±üÂ¼Ë
Éã:¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þー¥º
Êì:¥Ø¥¢¥¥Æ¥£ー
Êì¤ÎÉã:Wildcat Heir
ÇÏ¼ç:±Ê»³Ë§Âç
À¸»º¼Ô:¥Îー¥¶¥ó¥Õ¥¡ー¥à
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ë¥¨¡¡1¿Íµ¤
2Ãå¡¡¥Þ¥Ê¥ß¥ó¡¡5¿Íµ¤
3Ãå¡¡¥ªー¥·¥ó¥¨¥¹¡¡3¿Íµ¤
4Ãå¡¡¥Ð¥Ã¥±¥ó¥ì¥³ー¥É¡¡6¿Íµ¤
5Ãå¡¡¥Ç¥£¥¯¥·¥ã¡¡7¿Íµ¤
6Ãå¡¡¥ª¥Ë¥à¥·¥ã¡¡2¿Íµ¤
7Ãå¡¡¥¨ー¥ª¡¡8¿Íµ¤
8Ãå¡¡¥¢¥ë¥Þ¥ê¥¢¥ë¥È¡¡9¿Íµ¤
9Ãå¡¡¥Ë¥·¥Î¥ªー¥Ö¡¡4¿Íµ¤