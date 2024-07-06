Æ£ËÜÈþµ®¡õ²£ß·²Æ»Ò¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ø¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¾º³Ê¡õÀÚ¤êÈ´¤5²¯²óÆÍÇË
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î²£ß·²Æ»Ò¡Ê33¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡¡ÆÃÊÌÊÔ¡×¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ½é¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Æ£ËÜ¤È²£ß·¤¬¥²¥¹¥È¤È¶¦¤ËÉ×¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÉáÃÊÏÃ¤»¤Ê¤¤ËÜ²»¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°é»ù¤ä²È»ö¡¢¥Ñ¥Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüº¢¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¡È¥Þ¥ÞÆÃ²½·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤ÎÈÖÁÈÃÂÀ¸¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç¡¢¿åÍË¿¼Ìë2»þÂæ¤«¤éÅÚÍË¿¼Ìë0»þÂæ¤Ø¥¹¥Ô¡¼¥É¾º³Ê¤·¤¿¡£TVer¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¿¼ÌëÈÖÁÈ°ÛÎã¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤âÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬5²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¥Ð¥º¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤È¥Þ¥Þ²ñ¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢8·î7Æü¤ËÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£2¿Í¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¡¼¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£