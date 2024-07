POP UP STOREビジュアル

韓国でZ世代を中心に人気爆発中の「パンパンくんの日常」。日本国内初のPOP UP STOREを、2024年7月25日(木)からラフォーレ原宿で期間限定オープンする。新しもの好きな人、キャラクター好きな人、韓国カルチャ―が好きな人は要チェック!「パンパンくんの日常」というアニメーションをご存知だろうか。YouTubeで2022年7月に公開するや否や爆発的な人気となり、現在チャンネル登録者数が227万人を突破し、毎月約10万人ずつ増え続けているという。

「パンパンくんの日常」×「WEGO」コラボレーションビジュアル

主要キャラクターは、パンパンくんと彼のガールフレンドであるオクジ。パンパンくんは、ちょっと臆病だけど、オクジのことが大好きなキャラクター。一方、オクジは過激で暴力的だけど、パンパンくんをいつも守ってくれる優しい面も…。この不思議なカップルの日常は、時には宇宙まで飛び出したり、未来まで行っちゃったりと、とってもユニーク!最近では日本語字幕付きで動画が投稿されていたこともあり、韓国のみならず日本でも注目を集めている。2023年7月には韓国・ソウルにてPOP UPイベントを開催し、1700人以上の待機列、12日間の会期中の2日目でほぼすべてのアイテムが完売という事態に。2023年12月には、2度目となるPOP UPイベントを韓国・ソンスで開催し、今回、満を持して日本国内で初のPOP UP STOREオープンとなる。また、キデイランド原宿店と梅田店でも「パンパンくんの日常」フェアを同時開催。原宿店のK-SPOTエリアや梅田店の地下スペースでは、パンパンくんのかわいい姿がたくさん見られるそうなのでお楽しみに。さらに、人気アパレルショップ「WEGO」とのコラボも決定。原宿本店では、特別に描き下ろされたコラボビジュアルが巨大壁面ディスプレイに登場する。しかも、WEGO限定のパンパンくんグッズもたくさん発売されるとのことで、これは絶対にゲットしたい。「パンパンくんの日常」POP UP STORE〜パンパンくんIN JAPAN〜開催期間:2024年7月25日(木)11時〜8月8日(木)開催場所:ラフォーレ原宿5階 MAKE THE STAGE商品展開:日本国内初登場の約100アイテムを発売予定※8月5日(月)、6日(火)は休館日※7月25日(木)〜29日(月)はLAFORET GRAND BAZAR開催期間のため、開館前に行列が発生する可能性あり※詳細は今後HP・SNS等で随時発表「パンパンくんの日常」フェア開催期間:2024年7月25日(木)〜8月9日(金)開催場所:キデイランド原宿店・梅田店(2店舗同時開催)開催内容:期間中対象商品の購入金額に応じて先着で、オリジナルパンパンくんグッズ(限定ポストカード・キラキラステッカー)をプレゼント※グッズはなくなり次第終了「パンパンくんの日常」×「WEGO」コラボレーションキャンペーン開催期間:2024年7月25日(木)〜開催場所:WEGO原宿本店・心斎橋店・WEGO ONLINE STORE開催内容:完全描き下ろしのビジュアルを使用したWEGOオリジナル商品を限定発売あわせて、コラボ商品を含む3000円以上購入の人を対象に、数量限定でノベルティステッカーをプレゼント※ノベルティステッカーはなくなり次第終了今後もオリジナルのアーケードゲームやモバイルゲーム、プライズ商品などが登場するほか、12月には待望の日本国内初の展示イベントも開催予定と、パンパンくんの世界を体験できる機会が目白押し。かわいくて、ちょっと変わっていて、でも魅力的なパンパンくんの世界に、あなたもきっと夢中になるはず!(C) 2024 Leejuyong