7·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡×¤Ï´Ý¥ÎÆâÀþ
2024Ç¯7·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡×¤Ï´Ý¥ÎÆâÀþ¤ÎÎ¹¡£
Î¹¿Í¤Ï¡¢Á°ÅÄ¸øµ±¡£
´Ý¥ÎÆâÀþ
¿ùÊÂ¶è¤Î²®·¦±Ø¤ÈËÅç¶è¤ÎÃÓÂÞ±Ø´Ö¤ò·ë¤ÖËÜÀþ¤È¡¢ÃæÌî¶è¤ÎÃæÌîºä¾å±Ø¤«¤é¿ùÊÂ¶è¤ÎÊýÆîÄ®±Ø¤ò·ë¤ÖÊ¬´ôÀþ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÏ©Àþ¡£¿·½É¡¦Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò¤°¤ë¤ê¤È½ä¤ëÊØÍø¤ÊÏ©Àþ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±èÀþ¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤«¤é½»Âð³¹¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°ÅÄ¸øµ±
1991Ç¯4·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£
6ºÐ¤Î»þ¡¢¥Û¥ê¥×¥í¡¦¥¤¥ó¥×¥ë¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼1´üÀ¸¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2008Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤½¤Î¸å¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÄ«¥É¥é¤Ë¤â½Ð±é¤·³èÌöÃæ¡£
¤Þ¤¿¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¡Ö»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡ÁÄÉ²±ÊÔ¡Á¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£