¾®Æ¦ÅçÆÃ»º¡¡¼ê±ä¤Ù¤½¤¦¤á¤ó¤¬³Ø¹»µë¿©¤Ë¡¡¹áÀî
¹áÀî¸©ÅÚ¾±Ä®¤ÎÅÚ¾±¾®³Ø¹»¤Ç£µÆü¡¢¾®Æ¦ÅçÆÃ»º¤Î¼ê±ä¤Ù¤½¤¦¤á¤ó¤¬Æþ¤Ã¤¿½Á¤¬µë¿©¤Ç¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤½¤¦¤á¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò£Ð£Ò¤·¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¾®Æ¦Åç¼ê±äÁÇÌÍ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¤½¤¦¤á¤ó¤Î¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï³Ú¤·¤¯ÃÏ¾ì»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢¤½¤¦¤á¤ó¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿½Á¤ä¡¢¥µ¥Ð¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¼Ñ¤Ê¤É¤Îµë¿©¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¾®Æ¦ÅçÆÃ»º¤Î¥´¥ÞÌý¤ò¤«¤±¤Æ¤½¤¦¤á¤ó½Á¤Î¡ÖÌ£ÊÑ¡×¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·¥´¥ÞÌý¤òÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÌ£¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¤½¤¦¤á¤ó¤ò»È¤Ã¤¿µë¿©¤Ï11Æü¤Ë¾®Æ¦ÅçÄ®¤Ç¤â½Ð¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£