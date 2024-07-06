¤¤¤¸¤á¼«»¦¡¢Î¾¿Æ¤¬»¥ËÚ»Ô¤òÄóÁÊ¡¡¡Ö»Ò¤ÎSOS¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»¥ËÚ»Ô¤ÎÃæ³Ø1Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡ÊÅö»þ12ºÐ¡Ë¤¬2021Ç¯10·î¤Ë¤¤¤¸¤á¼«»¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï5Æü¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤Î¶µ°÷¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»Ô¤ËÌó6500Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤ò»¥ËÚÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡£
°°ÀîÃæ2¤¤¤¸¤á¼«»¦¡¡ÈøÌÚÄ¾¼ù»á¡Ö²òÌÀ¤ËÄ¹»þ´Ö¡¢¶ì¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸ÅÌ¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é2Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æ±µéÀ¸¤é¤«¤éÀº¿ÀÅª¡¦¿ÈÂÎÅª¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¾®³Ø5¡¢6Ç¯»þ¤Ë¤¤¤¸¤á¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÈï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÃ´Ç¤¶µÍ¡¤È¶µÌ³¼çÇ¤¤Ï»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¤»¤ºÊüÃÖ¡£¾®6¤Î»þ¤Î¼«»¦Ì¤¿ë¸å¤âÀ¸ÅÌ¤Î¿´ÍýÅª¥±¥¢¤ä¶µ°÷´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¡¢¿Ê³ØÀè¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ø¤Î°ú¤·Ñ¤®¤òÂÕ¤ê¡¢À¸ÅÌ¤ÎÉÔ¿®´¶¤äÀäË¾´¶¤òÁýÂç¤µ¤»¤¿¡£À¸ÅÌ¤Ï¤¦¤Ä¾õÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¡¢¼«»¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄóÁÊ¸å¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¸¶¹ðÂåÍý¿Í¤ÎÀ¸±Û¾È¹¬ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¿¿·õ¤ËSOS¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¶µ»Õ¤¬¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶µ»Õ¤¬¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤°ì°ø¤¬¶ÈÌ³¤ÎË»¤·¤µ¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤é¤Ð¡¢¼êÅö¤Æ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤ÏÆ±Æü¡¢¡Ö¸µÃ´Ç¤¤ò´Þ¤á¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤ä»¥ËÚ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÀÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤·¡¢½þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£»¥ËÚ»Ô¤Ï¡ÖÁÊ¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤éÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ú°ËÆ£ÍÚ¡¢¸åÆ£²ÂÎç¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Áòº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¾²ÃÈË¼,
³¤,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
ºßÂð°åÎÅ,
ÆÁÅç,
¾åÅÄ