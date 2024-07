ブラック・サバスのトニー・マーティン時代の作品がリイッシューされたの受け、ギーザー・バトラー(B)がマーティンと制作したアルバム『Cross Purposes』(1994年)について振り返った。マーティンは1987〜1991年および1993〜1997年にブラック・サバスに在籍し、『The Eternal Idol』『Headless Cross』『Tyr』『Cross Purposes』『Forbidden』の5枚のアルバムを制作したが、ギーザーの脱退時期と重なる部分が多く、ふたりがレコーディングを共にしたのは『Cross Purposes』のみだった。

Check out the contents of the vinyl and CD box sets of ‘Anno Domini 1989-1995’ in this unboxing video. The sets contain remastered versions of Headless Cross, Tyr, and Cross Purposes plus a new remix of Forbidden by Tony Iommi. Anno Domini will be released on 31st May 2024 and… pic.twitter.com/lj34jdAer6