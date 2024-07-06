『THE MUSIC DAY』タイムテーブル＆歌唱楽曲をチェック！ ビリー・アイリッシュ対談は19時台、高橋海人×SOTAは21時台
今日7月6日15時から放送される『THE MUSIC DAY 2024』（日本テレビ系）のタイムテーブルと歌唱楽曲が発表。【サプライズ】をテーマに、総勢60組を超えるアーティストが夏のはじまりに熱く燃える8時間LIVEを届ける。
【写真】『THE MUSIC DAY 2024』メインビジュアル
『THE MUSIC DAY』は日本テレビ系夏の音楽の祭典。櫻井翔が総合司会を務め、幕張メッセから8時間にわたり生放送する。
ビリー・アイリッシュ、櫻井翔、YOASOBIのサプライズ対談が実現。どんなトークが繰り広げられたのか19時台にチェックを。また、高橋海人（King ＆ Prince）×SOTA（BE：FIRST）×KAITAによる”エモーショナルズ”は21時台に圧巻のダンスパフォーマンスを披露。ほかにも、MISIA、Rockon Social Club、GLAY、藤井フミヤは、能登半島地震復興支援ライブ「PEACEFUL PARK 2024 for 能登」の会場から大型中継で登場する。
『THE MUSIC DAY 2024』は、日本テレビ系にて今日7月6日15時放送。
【『THE MUSIC DAY 2024』タイムテーブル】
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は変更の可能性あり
★15時台★
●imase「NIGHT DANCER」
●HY「366日（Official Duet ver.）」
●＆TEAM「チンチャおかしい」
●JO1 視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」
●NOA「COLORS」
●美麗-Bi-ray-「Butterfly」
●松本伊代＆AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
＜会場まるごと縦断マイクリレーメドレー＞
●DA PUMP「U.S.A.」
●AKB48「ポニーテールとシュシュ」
●timelesz「人生遊戯」
●ゴールデンボンバー「女々しくて」
＜愛され続ける名曲メドレー＞
●石井明美「CHA-CHA-CHA」
●MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」
●風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真）「Remember」
★16時台★
●東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
●NEXZ「Ride the Vibe（Japanese Ver.）」
●星街すいせい「ソワレ」
＜道頓堀サプライズライブ＞
●高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
★17時台★
●新しい学校のリーダーズ「Arigato」
●XG「WOKE UP」
●三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
●TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
●NiziU「RISE UP」
●乃木坂46「おひとりさま天国」
●三浦大知「能動」
●milet「hanataba」
●山下智久
「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
＜金沢ライブ＞
●MISIA ＆ Rockon Social Club「傷だらけの王者」
●藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
【18時台〜22時台も豪華アーティストが集結！】
★18時台★
●timelesz「Anthem」
●DISH／／「いつだってHIGH！」
●TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」
●NewJeans「Hype Boy」
＜道頓堀サプライズライブ＞
●吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」
＜情熱爆発カーニバルメドレー＞
●アン ミカ「アンミカーニバル」
●Da-iCE「スターマイン」
●荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」
＜マツケンサンバフラッシュモブ企画＞
●松平健「マツケンサンバII」
★19時台★
●ILLIT「Magnetic」
●宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
●KAT-TUN「ハルカナ約束」
●THE ALFEE「星空のディスタンス」
●SUPER EIGHT「Eighdays」
●HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
●BE：FIRST「Masterplan」
●ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
＜サプライズ対談＞
櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
★20時台★
●XG「SHOOTING STAR」
●King ＆ Prince「halfmoon」
●Snow Man「君は僕のもの」
●NewJeans「How Sweet」
●MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
●Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
●LE SSERAFIM「Smart」
＜道頓堀サプライズライブ＞
●なにわ男子「I Wish」「Alpha」
＜世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー＞
●ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE：FIRST）「Lose Yourself」
●MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse （Remix） Feat. Cardi B」
●ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE：FIRST）、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」
★21時台★
●新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
●aespa「Supernova」
●SixTONES「GONG」
●SEKAI NO OWARI「Romantic」
●高橋海人（King ＆ Prince）×SOTA （BE：FIRST）×KAITA”エモーショナルズ”「ichiban〜Boom Boom Back〜How Low」
●Number_i「SQUARE_ONE」「BON」
●HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
●ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
●渡辺翔太（Snow Man）× HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）
「ベテルギウス」
＜金沢ライブ＞
●GLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」
★22時台★
●aiko「相思相愛」
●吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●MAX
●渡辺美里
歌おう！私を変えた曲コーナー
●MIIHI（NiziU） ＆ NINA（NiziU） 「SWEET 19 BLUES」
●加藤清史郎「瞳をとじて」
●亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
＜金沢ライブ＞
●MISIA
【写真】『THE MUSIC DAY 2024』メインビジュアル
『THE MUSIC DAY』は日本テレビ系夏の音楽の祭典。櫻井翔が総合司会を務め、幕張メッセから8時間にわたり生放送する。
ビリー・アイリッシュ、櫻井翔、YOASOBIのサプライズ対談が実現。どんなトークが繰り広げられたのか19時台にチェックを。また、高橋海人（King ＆ Prince）×SOTA（BE：FIRST）×KAITAによる”エモーショナルズ”は21時台に圧巻のダンスパフォーマンスを披露。ほかにも、MISIA、Rockon Social Club、GLAY、藤井フミヤは、能登半島地震復興支援ライブ「PEACEFUL PARK 2024 for 能登」の会場から大型中継で登場する。
【『THE MUSIC DAY 2024』タイムテーブル】
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は変更の可能性あり
★15時台★
●imase「NIGHT DANCER」
●HY「366日（Official Duet ver.）」
●＆TEAM「チンチャおかしい」
●JO1 視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」
●NOA「COLORS」
●美麗-Bi-ray-「Butterfly」
●松本伊代＆AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
＜会場まるごと縦断マイクリレーメドレー＞
●DA PUMP「U.S.A.」
●AKB48「ポニーテールとシュシュ」
●timelesz「人生遊戯」
●ゴールデンボンバー「女々しくて」
＜愛され続ける名曲メドレー＞
●石井明美「CHA-CHA-CHA」
●MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」
●風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真）「Remember」
★16時台★
●東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
●NEXZ「Ride the Vibe（Japanese Ver.）」
●星街すいせい「ソワレ」
＜道頓堀サプライズライブ＞
●高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
★17時台★
●新しい学校のリーダーズ「Arigato」
●XG「WOKE UP」
●三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
●TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
●NiziU「RISE UP」
●乃木坂46「おひとりさま天国」
●三浦大知「能動」
●milet「hanataba」
●山下智久
「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
＜金沢ライブ＞
●MISIA ＆ Rockon Social Club「傷だらけの王者」
●藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
【18時台〜22時台も豪華アーティストが集結！】
★18時台★
●timelesz「Anthem」
●DISH／／「いつだってHIGH！」
●TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」
●NewJeans「Hype Boy」
＜道頓堀サプライズライブ＞
●吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」
＜情熱爆発カーニバルメドレー＞
●アン ミカ「アンミカーニバル」
●Da-iCE「スターマイン」
●荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」
＜マツケンサンバフラッシュモブ企画＞
●松平健「マツケンサンバII」
★19時台★
●ILLIT「Magnetic」
●宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
●KAT-TUN「ハルカナ約束」
●THE ALFEE「星空のディスタンス」
●SUPER EIGHT「Eighdays」
●HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
●BE：FIRST「Masterplan」
●ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
＜サプライズ対談＞
櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
★20時台★
●XG「SHOOTING STAR」
●King ＆ Prince「halfmoon」
●Snow Man「君は僕のもの」
●NewJeans「How Sweet」
●MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
●Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
●LE SSERAFIM「Smart」
＜道頓堀サプライズライブ＞
●なにわ男子「I Wish」「Alpha」
＜世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー＞
●ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE：FIRST）「Lose Yourself」
●MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse （Remix） Feat. Cardi B」
●ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE：FIRST）、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」
★21時台★
●新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
●aespa「Supernova」
●SixTONES「GONG」
●SEKAI NO OWARI「Romantic」
●高橋海人（King ＆ Prince）×SOTA （BE：FIRST）×KAITA”エモーショナルズ”「ichiban〜Boom Boom Back〜How Low」
●Number_i「SQUARE_ONE」「BON」
●HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
●ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
●渡辺翔太（Snow Man）× HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）
「ベテルギウス」
＜金沢ライブ＞
●GLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」
★22時台★
●aiko「相思相愛」
●吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●MAX
●渡辺美里
歌おう！私を変えた曲コーナー
●MIIHI（NiziU） ＆ NINA（NiziU） 「SWEET 19 BLUES」
●加藤清史郎「瞳をとじて」
●亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
＜金沢ライブ＞
●MISIA