À¾Éð¤«¤é°ÜÀÒ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀÆÆ£Âç¾¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¡Ö°éÀ®Áª¼ê¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¶Ã¤¡×
¡¡À¾Éð¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÀÆÆ£Âç¾Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬6Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï177¡£
¡¡¸½ºß¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤À¤¬¡¢2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÀ¾Éð¤Ë1°ÌÆþÃÄ¤·¤¿º¸ÏÓ¤À¡£¡Ö°éÀ®Áª¼ê¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¤¤¿»þ¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¡×¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº¸¤Î¥¹¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤ÇÊÑÂ§¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£