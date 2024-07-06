·è¤Þ¤Ã¤Æ¥È¥¤¥ì¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ä¡Ä¡ª¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É
¡¡¤¤¤Þ¤Ï¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¡¼¥ó¡ª¡×
¡¡°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤íÆÏ¤¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤ë¤Î¤òí´í°¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÇÛÃ£°÷¤Î°¦ÁÛ¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¤
¡¡¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ°Â¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ö°¦ÁÛ¤Î¤¤¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¶ËÃ¼¤Ë°¤¤¿Í¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°¦ÁÛ¤¬¤¤¤¤°¤¤¤ÏÇÛÃ£°÷¼¡Âè¡£¤½¤Îº¹¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦·ã¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¸áÁ°Ãæ»ØÄê¤Ê¤Î¤Ë11»þ55Ê¬¤ËÍè¤ë
¡¡¸áÁ°Ãæ¤ËÇÛÃ£¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢8»þ¤«¤é12»þ¤Þ¤Ç¤Ê¤É¤ÎÄ¹¤¤ÏÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö11»þ55Ê¬¤Ê¤É¥®¥ê¥®¥ê¤ËÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä«8»þ¤«¤é¥½¥ï¥½¥ï¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£³Î¤«¤Ë¸áÁ°Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤ï¤¶¤È¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¢£1Ëü±ß»¥¤·¤«¤Ê¤¯¤ÆÊø¤·¤Ë¹Ô¤¯¤«ÌÂ¤¦
¡¡1Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¸½¶âÊ§¤¤¤Î¤È¤¡¢¡ÖºâÉÛ¤ÎÃæ¤Ë1Ëü±ß»¥¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¡ÖÇÛÃ£°÷¤µ¤ó¤¬¤ªÄà¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢Êø¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤¦¡×¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÊø¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÇÛÃ£°÷¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ³ëÆ£¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©