»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¤Î½»Âð³¹¤Ç¿Æ»Ò¥°¥ÞÌÜ·â¤« 8ÆüÄ«¤«¤é·Ù»¡¤¬¥Ñ¥È¥íー¥ë »Ô¤¬Ä´ºº¤¹¤¹¤á¤ë
ËÌ³¤Æ»·Ù»¡ »¥ËÚ¡¦À¾·Ù»¡½ð¤Ï7·î5Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è»³¤Î¼ê1¾ò13ÃúÌÜÉÕ¶á¤Ç¥¯¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È5Æü¸á¸å9»þÈ¾¤¹¤®¡¢¶á½ê¤Ë½»¤à½÷À¤«¤é¡Ö²È¤ÎÎ¢Äí¤Ë»Ò¥°¥Þ2Æ¬¡¢¿Æ¥°¥Þ1Æ¬¤¬¤¤¤Æ¡¢ºûÌù¤Î¤Û¤¦¤Ø¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï6ÆüÄ«¤ËÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½»Ì±¤ËÂÐ¤·¡¢Ãí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»¥ËÚ»Ô¤Ï¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿ÉÕ¶á¤ÎÄ´ºº¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Îº¯À×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£