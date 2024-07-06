¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡¢·ëº§17Ç¯¤Ë¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î°ì¿ÍÌ¼¤ä·ÝÇ½³èÆ°ÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÅÄ¤¦¤Î¤¬¡¢8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¡û¢£¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡¢14ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤··ÝÇ½³èÆ°35Ç¯¤Ë
14ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢35Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¿ÀÅÄ¡£²ÈÂ²¤ËÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
10Ç¯Á°¤Ë90ºÍ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¤¬¡¢ÁÄÉãÊì¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¡Ö¤ÒÂ¹¡×¤â¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£·ÝÇ½À¸³è35Ç¯¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉã¤Ç¡¢ÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½³èÆ°¤òº£¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÉã¿Æ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ëº§17Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ì¿ÍÌ¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤¹¡£
¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¡û¢£¿ÀÅÄ¤¦¤Î¡¢14ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤··ÝÇ½³èÆ°35Ç¯¤Ë
14ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢35Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¿ÀÅÄ¡£²ÈÂ²¤ËÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
10Ç¯Á°¤Ë90ºÍ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¤¬¡¢ÁÄÉãÊì¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¡Ö¤ÒÂ¹¡×¤â¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£·ÝÇ½À¸³è35Ç¯¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉã¤Ç¡¢ÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½³èÆ°¤òº£¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÉã¿Æ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ëº§17Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ì¿ÍÌ¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤¹¡£