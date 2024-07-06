£Ê£²½©ÅÄ¡¡£¶£µºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¤Ë¼«Í³ÀÊ¤ò³ä°ú¡Ä¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¢¥¥«£ä£å¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡£Ê£²¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤¬¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¢¥¥«£ä£å¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÄÌ·Ï£É£Ã¥«¡¼¥É¤Î¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¢¥¥«¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë£¶£µºÐ°Ê¾å¤Ï¡¢¥½¥æ¥¹¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¼«Í³ÀÊ¡ÊÅöÆü£²£´£°£°±ß¡Ë¤¬£±£°£°£°±ß¤ÈÈ¾³Û°Ê²¼¤Ë¡£º£¸å¤Ï£¸·î£²£µÆü¤Î°¦É²Àï¤È£¹·î£±£´Æü¤ÎÀéÍÕÀï¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢°¦É²Àï¤Ï¤µ¤é¤Ë³ä°ú¤Î£µ£°£°±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤¬È¯É½¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¤Ç¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©¤Î¹âÎð²½Î¨¤ÏÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤£³£¸¡¦£¶¡ó¡£¤·¤«¤·½©ÅÄ¤Î´ÑµÒÁØ¤ÎÃæ¤Ç£¶£°ºÐ°Ê¾å¤Ï£±£²¡¦£²¡ó¤ÈÄã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´äÀ¥¹À²ð¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¥·¥Ë¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤ªÂ¹¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÈ¯°Æ¤·¡¢½©ÅÄ»Ô¡¢½©ÅÄÃæ±û¸òÄÌ¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ½©ÅÄ»Ù¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¥á¡¼¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤è¤êÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³¬ÃÊ¤Î¾å¤ê²¼¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯Â¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¡ÖºÇ½é¤Î»î¹ç¡Ê£¶·î£²£³Æü¤ÎÀ¶¿åÀï¡Ë¤Ç¤ÏÌó£µ£°¿Í¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î½¸µÒÌÜÉ¸¤ÏÊ¿¶Ñ£³£µ£°£°¿Í¤À¤¬¡¢Á°Àá¡Ê£¶·î£³£°Æü¡Ë¤Î»³·ÁÀï¤Ç£Ê£²¾º³Ê¸åºÇ¹â¤Î£¶£µ£¹£¸¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ¿¶Ñ£´£°£µ£·¿Í¤È¹¥Ä´¡£ÃÎ·Ã¤È¹©É×¤Ç½¸µÒ¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê´äºê¡¡ÆØ¡Ë