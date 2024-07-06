¸ÞÎØÀ»²Ð¡¢¥ß¥ë¥Ó¥ë¤Î¾ë´Û¤ò½ä²ó¡¡½ÀÆ»²¦¼Ô¥É¥¤¥¨»á¤â»²²Ã
¡¡¡Ú¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¶¦Æ±¡Û³«Ëë20ÆüÁ°¤ËÇ÷¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤Ï5Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ËÌÀ¾Éô¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼ÃÏÊý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶áÂå¸ÞÎØ¤ÎÉã¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥¯¡¼¥Ù¥ë¥¿¥óÃË¼ß¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¥ß¥ë¥Ó¥ë¤Î¾ë´Û¼þÊÕ¤ò»ÒÂ¹¤Î¥Á¥Ü¡¼¡¦¥É¥Ê¥Ð¥»¥ë»á¤¬¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö¹âÁÄÉã¤¬Êë¤é¤·¤¿Ä®¤ËÀ»²Ð¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£1924Ç¯°ÊÍè¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁê¸ßÉÞ½õ¡¢´î¤Ó¡¢Ê¿ÏÂ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ëº×Åµ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼ÃÏÊý¤Î¥¨¥È¥ë¥¿¤Ç¤Ï¡¢96Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼Î¾¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥À¥Ó¥É¡¦¥É¥¤¥¨»á¤âÀ»¤Ê¤ë²Ð¤ò·Ç¤²¤¿¡£