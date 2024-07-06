¸µHYBEÎý½¬À¸¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÎý½¬À¸³è¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²Èá´ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµã¤Êø¤ì¡Ö¿É¤¤»þ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND2¡Ù¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ë¤Æ¡¢19ºÐ¤Î¥Ð¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¡¢µã¤Êø¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµã¤Êø¤ì¤ë¥¸¥ß¥ó¡ÊÁ´¿È»Ñ¤â¡Ë
¡¡¡ØI-LAND2¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËENHYPEN¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿Âçµ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¡£Mnet¤È¡¢BLACKPINK¤ä2NE1¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦TEDDY¤¬¼óÄ¹¤òÌ³¤á¤ëTHEBLACKLABEL¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÆüËÜ¿Í6Ì¾¤ò´Þ¤à24Ì¾¡£¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏTAEYANG¡ÊBIGBANG¡Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï24¡¢VVN¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏMONIKA¡¢Leejung Lee¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Öizna¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ð¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¸¥ß¥ó¤Ï591,495ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢I-MATE¤ÎÅêÉ¼¤Ç2°Ì¤Ë¡£ÀË¤·¤¯¤â1°Ì¤ÎºÂ¤Ï¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×izna¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ãæ1¤«¤éÎý½¬À¸À¸³è¤ò»Ï¤á¡¢2100Æü¤òÄ¶¤¨¤ëÎý½¬À¸´ü´Ö¤òÁ÷¤ê¡¢ºòÇ¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖR U Next?¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤¹¤ë¤âÍîÁª¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¥¸¥ß¥ó¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿É¤¤»þ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤òÃ¯¤è¤ê¤â°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£izna¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤ê¿·¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¥¸¥ß¥ó¤ÏPart1¤Ç¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤º¡¢²ù¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Part2¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¡£¸«»ö±É¸÷¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡Ê¡ØI-LAND2¡Ù¡¿ABEMA KPOP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë