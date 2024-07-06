Áá´ü¤ËÁ´ÀþÉüµì¤µ¤»SLÊ¸²½¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¡³Ú¤·¤¤Å´Æ»¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¡¡ÂçïÄ¤Î¿·¼ÒÄ¹¤ËÄ»ÄÍÎ¼¤µ¤ó½¢Ç¤¡ÊÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¡Ë¡Ú¥³¥é¥à¡Û
Âç°æÀîïÄÆ»¡ÊÂçïÄ¡Ë¤ÎÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤È¼èÄùÌò²ñ¤¬2024Ç¯£¶·î28Æü¤ËÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¤ÎËÜ¼Ò¤Ç³«¤«¤ì¡¢¿·¤·¤¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ËÄ»ÄÍÎ¼¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¤´Í÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¡¢Ä»ÄÍ¤µ¤ó¤Ï2009¡Á2018Ç¯¤ËÀéÍÕ¸©¤Î¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¡Ê¤¤Å´¡Ë¡¢2019¡Á2024Ç¯¤Ë¿·³ã¸©¤Î¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¡Ê¥È¥Å´¡Ë¤ÈÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»£²¼Ò¤Î·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¡¢¤¤Å´¤Ç¤Ï¥¥Ï28¤ä¥¥Ï52¡¢¥È¥Å´¤Ç¤Ï455·ÏµÞ¹Ô¤È¡¢¹ñÅ´·¿¼ÖÎ¾¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1976Ç¯¤«¤éÂ³¤¯SL±Ä¶È±¿Å¾¡¢2014Ç¯¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤ÇÁ´¹ñ¶è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçïÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢2022Ç¯¤ÎÂæÉ÷¤ÇÈïºÒ¡¢¸½ºß¤âËÜÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿µÙ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£Ä»ÄÍ¿·¼ÒÄ¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¼êË¡¤ÇÅ´Æ»¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡© ¿·¼ÖÅêÆþ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿·¶âÃ«±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÅ´Æ»¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¦¥×¥é¥¶¥í¥³¤Ç¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçïÄ¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄ»ÄÍ¿·¼ÒÄ¹¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡£2009Ç¯¤Þ¤ÇÅ´Æ»¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¤È¹Ò¶õ¶È³¦¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¤¤Å´¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¸øÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Æ»¤òÃÎ¤ëÊý¤Ï¾¯¡¹°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢º£²ó¤ÎÂçïÄ¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡£ÂçïÄ¤Ï1925Ç¯ÁÏ¶È¡¢2025Ç¯£³·î¤Ë¤Ï100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢³°Éô¿Íºà¤Ë¤è¤ë·Ð±Äºþ¿·¤Ë¤Ï´üÂÔ¤È¤È¤â¤Ë°ìÄê¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä»ÄÍ¤µ¤ó¤ÈÂçïÄ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ï¢·ë´ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£µ¡´Ø¼Ö¤ÈµÒ¼Ö¤ÎÏ¢·ë¤¬³°¤ì¤ë»ö°Æ¤Ë¡¢Ä»ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤Å´¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂçïÄ¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¯Ì¾Å´¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿ÂçïÄ¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤éËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤ÀÄ®¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¡¦¥¨¥¯¥ê¥×¥¹Æü¹â¤Î»±²¼¤Ë¡£Æ±¼Ò¤«¤éº£½Õ£³·î¤´¤í¡¢¡ÖÂçïÄ¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¡¢·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç£²Ç¯¶á¤¯¶è´Ö±¿µÙ
ÂçïÄ¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥é¥à¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶âÃ«¡ÁÀéÆ¬´Ö39.5¥¥í¤ÎËÜÀþ¤Ï¡¢2022Ç¯£¹·î¤ÎÂæÉ÷15¹æ¤ÇÂçµ¬ÌÏÈïºÒ¡£2022Ç¯12·î¤Ë¶âÃ«¡Á²È»³¡¢2023Ç¯10·î¤Ë²È»³¡ÁÀîº¬²¹Àôºû´ÖÅÏ¤¬ÉôÊ¬³«ÄÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àîº¬²¹Àôºû´ÖÅÏ¡ÁÀéÆ¬´Ö19.5¥¥í¤ÏÈï³²¤¬Âç¤¤¯¸½ºß¤âÉÔÄÌ¡£ÂçïÄ¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÉüµì¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡¢¸øÅª»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î±¿Å¾ºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÉôÊ¬±¿µÙ¤ÎÌäÂêÅÀ¡£¿Íµ¤¤ÎSLÎó¼Ö¡¢ÀèÆ¬¤ËSL¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ËEL¡ÊÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¡Ë¤òÏ¢·ë¤·¤Æ¤Î±¿Å¾¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î½ªÅÀ¡¦Àîº¬²¹Àôºû´ÖÅÏ¤Ë¤ÏSL¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ëÅ¾¼ÖÂæ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¢Ï©¤ÏEL¤±¤ó°ú¡£SL¤Ë¤è¤ë±ýÉü±¿Å¾¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤êÌäÂê¤Ê¤Î¤¬¡¢°æÀîÀþ¤Ø¤ÎÀÜÂ³¡£ËÜÀþ¤Î½ªÅÀ¡¦ÀéÆ¬¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ëÀéÆ¬¡Á°æÀî´Ö25.5¥¥í¤Î°æÀîÀþ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸Ð¾å¤ËÉâ¤«¤Ö±Ø¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê±üÂç°æ¸Ð¾å±Ø¤Ê¤Éà±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥Èá¤¬ÅÀºß¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÀþ¤È¤ÎÀÜÂ³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÉÔÊØ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ°è¤ÈWinWin¤Î´Ø·¸¤ò¡×
¶áÇ¯¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤«¤éÉü³è¤·¤¿ÃÏÊý¥í¡¼¥«¥ëÀþ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÆî°¤ÁÉÅ´Æ»¡ÊÆîÅ´¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Â¿³Û¤Î¸øÈñ¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçïÄ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¹ñ¤ä¸©¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
ÀÞ¤·¤âÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯£µ·î¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¿·Ç¤¤ÎÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ä»ÄÍ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¡¢ÃÏ°è¤ÈWinWin¤Î´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçïÄ¤ÏÁ´¹ñ¶è¡¢Å´Æ»Ê¸²½¤ò¸åÀ¤¤Ë¡×
¤³¤³¤Þ¤Ç¾¯¡¹¹Å¤á¤ÎÏÃÂê¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¡¢Ä»ÄÍ¿·¼ÒÄ¹¤ÎÂçïÄ¤äÃÏÊýÅ´Æ»¤ËÂ÷¤¹»×¤¤¤ò¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤é¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Å´Æ»¤ÎÌòÌÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¿Í¤ä¥â¥Î¤ÎÍ¢Á÷¡£¤·¤«¤·¡¢Æ»Ï©¸òÄÌ¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¸½ºß¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤ÏÈ¯ÁÛÅ¾´¹¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö100Ç¯´ë¶È¤ÎÂçïÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤Î¡ØÍ¢Á÷¡Ù¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ï´û¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¤À¤«¤éÅ´Æ»¤ËÂ¸ºß²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÏÁá·×¡£º£¤ÏÃÏÊýÅ´Æ»¤¬É¬Í×¤«ÉÔÍ×¤«¤ÎÏÀÁè¤Ï°ìÃÊÍî¤·¤Æ¡¢¡Øº£¤¢¤ëÅ´Æ»¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤·¤Æ¡¢³èÎÏ¤¢¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ËÀ¸¤«¤¹¤«¡Ù¤ËÏÀÅÀ¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Ä»ÄÍ¿·¼ÒÄ¹¤¬»×¤¦Å´Æ»¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤È¤Ï¡© Åú¤¨¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿ÁÄÉãÊì¡¦ÉãÊì¡¦»Ò¤É¤â¤Î£³À¤Âå¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î²ñÏÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀÎ¤ÏSL¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¶áÉÕ¤¯¤È¡¢¤¢¤ï¤Æ¤ÆÎó¼Ö¤ÎÁë¤òÊÄ¤á¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ÆÏÃ¤ËÊ¹¤Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçïÄ¤Ê¤éÏÃ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥È¥ó¥Í¥ëÄ¾Á°¤Ç¤ÎÁëÄù¤á¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä»ÄÍ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖSL±¿Å¾¤Ê¤É¤ÇÅ´Æ»Ê¸²½¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¼èºà¿Ø¤«¤é¤Ï¡ÖÅ´Æ»¹¥¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Î´¶ÁÛ¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î©ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¢¤ê
Ä»ÄÍ¿·¼ÒÄ¹¤¬¹Í¤¨¤ëÂçïÄ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡Ê²ÄÇ½À¡Ë¡£Åì³¤Æ»¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡¢¿·´´Àþ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶õ¹Á¡ÊÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¡Ë¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤â»ê¶á¤Ç¤¹¡£
±èÀþ¤«¤é¤ÏÉÙ»Î»³¤¬Å¸Ë¾¤Ç¤¡¢¿©¤Î»ñ¸»¤âËÉÙ¡¢¤µ¤é¤Ë±èÀþ¤ÏÃã¤É¤³¤í¡£¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤äÂæÏÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÃãÊ¸²½¤Î¤¢¤ë¹ñ¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡£ÀÅ²¬¤ÏÅÁÅý»º¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ñ¸÷¤È¤·¤Æ¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡£±é½ÐÊýË¡¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡£
¥¥Ï28¤ä455·Ï¤ËÂ³¤¯à¿·¼Öá¤Ï¡©
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤¤Å´¤Î¥¥Ï¤ä¥È¥Å´¤Î455·ÏÅÐ¾ì¤ÎÎ¢ÏÃ¡£°ìÈÌ¤Ë¤ÏÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ÎÄ»ÄÍ¼ÒÄ¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¸Å¤¤¹ñÅ´·¿¼ÖÎ¾¤òÁö¤é¤»¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤â°ìÍý¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¾¯¡¹°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤Å´¤ä¥È¥Å´¤Ç´Ñ¸÷Îó¼Ö¤òÁö¤é¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¼ÖÎ¾¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï´Ñ¸÷Îó¼Ö¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·À½¤ä²þÂ¤¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤â»þ´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¡¢²Á³Ê¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼ÖÎ¾¤òÃµ¤·¤¿¤é¡¢¹ñÅ´¤Îµì¼Ö¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¼èºà¿Ø¤«¤é¤Ï¡ÖÂçïÄ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¼ÖÎ¾¤Ï¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤½¤ì¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡£¡Ö¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ò·ó¤Í¤ë¿·¶âÃ«±Ø¹½Æâ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÖÎ¾¤¬Î±ÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¨¤ë¼ÖÎ¾¤äÈñÍÑ¤òÀººº¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÎÅú¤¨¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä»ÄÍ¼ÒÄ¹¤Î¼êÏÓÈ¯´ø¤Ï¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«¤é¤ò¡ÖÅ°Äì¤·¤¿¸½¾ì¼çµÁ¤Ç¡¢¤³¤È¤ï¤¶¤ËÎã¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ØÀÐ¶¶¤ò¤¿¤¿¤¯Á°¤ËÅÏ¤ê»Ï¤á¤ë¡Ù¥¿¥¤¥×¡£ÃÏ°è¿¶¶½¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤Ïà¤è¤½¼Ô¡¢¼ã¼Ô¡¢¤Ð¤«¼Ôá¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß64ºÐ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸