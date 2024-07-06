BAND-MAID、アニメ『グレンダイザーU』ED曲「Protect You」MV公開
BAND-MAIDが7月5日に新曲「Protect You」をリリース、あわせてミュージックビデオを公開した。
◆「Protect You」MV
1975年から1977年にかけて放送された永井豪原作によるテレビアニメ『UFOロボ グレンダイザー』のリブート作、TVアニメ「グレンダイザーU」エンディングテーマとなっている「Protect You」。
現在ホールツアー＜BAND-MAID HALL TOUR 2024＞中のBAND-MAIDは、7月5日大阪・フェニーチェ堺大ホールでの公演後に、メンバーもチャットで参加のもとYouTube公式チャンネルでMVをプレミア公開。様々な言語がチャット欄を賑わすなか、欧米・アラブ圏を中心に世界中に根強いファンのいるシリーズアニメとBAND-MAIDのタッグとあり、世界から注目を集める解禁となった。
リリース情報
「Protect You」
配信リンク：https://BAND-MAID.lnk.to/ProtectYou
Words：MIKU KOBATO
Music & Arrangement： BAND-MAID
TVアニメ『グレンダイザーU』
テレ東にて7月5日から毎週金曜深夜1時23分からスタート
ＢＳテレ東にて7月10日から毎週水曜深夜24時30分からスタート
アニマックスにて7月27日から毎週土曜夜11時00分からスタート
AT-X 7月11日から毎週木曜21時30分からスタート
（リピート放送 毎週月曜9時30分〜/毎週水曜15時30分〜）
ライブ情報
2024年6月28日 (金) 愛知・名古屋市公会堂
2024年7月5日 (金) 大阪・フェニーチェ堺 大ホール
2024年7月14日 (日) 神奈川・神奈川県民ホール
公演詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/733904
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