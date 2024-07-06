BAND-MAIDが7月5日に新曲「Protect You」をリリース、あわせてミュージックビデオを公開した。

◆「Protect You」MV

1975年から1977年にかけて放送された永井豪原作によるテレビアニメ『UFOロボ グレンダイザー』のリブート作、TVアニメ「グレンダイザーU」エンディングテーマとなっている「Protect You」。

現在ホールツアー＜BAND-MAID HALL TOUR 2024＞中のBAND-MAIDは、7月5日大阪・フェニーチェ堺大ホールでの公演後に、メンバーもチャットで参加のもとYouTube公式チャンネルでMVをプレミア公開。様々な言語がチャット欄を賑わすなか、欧米・アラブ圏を中心に世界中に根強いファンのいるシリーズアニメとBAND-MAIDのタッグとあり、世界から注目を集める解禁となった。

また、ホールツアーではBAND-MAIDの楽曲制作の要であるKANAMI（G）は、兼ねてよりオフィシャルアーティストとして契約をしているギターメーカー「PRS」によるアーティスト専用プライベートストックモデルをホールツアー1公演目で披露。BAND-MAIDは7月14日でホールツアーの千秋楽を迎えたあと、今夏は＜RISING SUN ROCK FESTIVAL＞、＜SUMMER SONIC 2024＞などのフェス出演も多数控えている。

リリース情報


「Protect You」
配信リンク：https://BAND-MAID.lnk.to/ProtectYou

Words：MIKU KOBATO　
Music & Arrangement： BAND-MAID

TVアニメ『グレンダイザーU』

オフィシャルサイト：https://grendizer-official.net/

テレ東にて7月5日から毎週金曜深夜1時23分からスタート
ＢＳテレ東にて7月10日から毎週水曜深夜24時30分からスタート
アニマックスにて7月27日から毎週土曜夜11時00分からスタート
AT-X　7月11日から毎週木曜21時30分からスタート
（リピート放送　毎週月曜9時30分〜/毎週水曜15時30分〜）

ライブ情報

＜BAND-MAID HALL TOUR 2024＞
2024年6月28日 (金) 愛知・名古屋市公会堂
2024年7月5日 (金) 大阪・フェニーチェ堺　大ホール
2024年7月14日 (日) 神奈川・神奈川県民ホール
公演詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/733904

関連リンク

◆BAND-MAID オフィシャルサイト