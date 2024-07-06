ËÙ¶×²»¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¸ÀµÚ ¤Ê¤¼¥·¥Ë¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡ÖÄ¹¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¡× ¤ò¼ã¼ê¥×¥í¤¬»È¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤«
¡Ú¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß ¥ì¥Ç¥£¥¹ ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¥«¥Ã¥×¡Û
❤£Ó£Å£Ø£Ù¤¹¤®¤ë¡ª❤ ¸¶±Ñè½²Ö¡¢´Ø·¸¼Ô¤òÓ¹¤é¤»¤¿¡ÖÃ«´Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ê°áÁõ¡×¤ÎÇº»¦¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡Á°½µ¤Î»î¹ç¤ÇÀË¤·¤¯¤â2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ËÙ¶×²»¡Ê28¡Ë¡£º£½µ¤Î¡Ö¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß ¥ì¥Ç¥£¥¹ ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¥«¥Ã¥×¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâCC¶õ¾ÂC¥³¡¼¥¹=6667¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¤â2ÆüÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼ó°Ì¤ÎÀî粼½Õ²Ö¡Ê21¡Ë¤Ë5ÂÇº¹¤ÎÄÌ»»6¥¢¥ó¥À¡¼4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï14ÈÖ¥Ñ¡¼3¡Ê164¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬2¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¥Ô¥ó¤òÄ¾·â¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥Ã¥×¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£2016Ç¯¡ÖCAT Ladies¡×2ÆüÌÜ3ÈÖ¥Û¡¼¥ë°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÈÍÑ¥¯¥é¥Ö¤ÏÅö»þ¤ÈÆ±¤¸4ÈÖ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ë¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÙ¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¤È¤³¤íÄ¹¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¤¬ÂåÌ¾»ì¡£¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¡¢¸¶¹¾Î¤ºÚ¤Î½õ¸À¤Ç»È¤¤¤À¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÌó1Ç¯¡£ºÇ¶á¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤ò·è¤á¤¿¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÇÂÇ¤Ä¡Ö¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥È¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÙ¤¤¤ï¤¯¡Ö¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¡Ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¡×¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÄ¹¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¥·¥Ë¥¢¥×¥í¤Î»ÈÍÑÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÃË½÷¤Î¼ã¤¤¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¥®¥¢¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¶â°æ»á¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¾¼ÏÂ¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤â¤«¤Ê¤êÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¹âÂ®¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¥Ñ¥¿¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ÎÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÎÆ°¤¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£Ä¹¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¿¶¤ê»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤òÆ°¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÆ°¤¯¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤éÉáµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ò³°¤¹ÉÝ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»Ø¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡ØÄ¹¼Ü¤Ï¥·¥Ë¥¢¤¬»È¤¦¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤¬²¼¼ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Î¼ã¤¤¥×¥í¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡£¹çÍýÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ë¥®¥ê¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤â¤ª»î¤·¤¢¤ì¡£