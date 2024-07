¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¿Ê½Ð¡ª¤Ï¤Á¤¬À°ÂÎ±¡¡ÖHACHIGA Method Seitai¡×

女性専門整体サロン「はちが整体院」は、2024年8月よりメインとなる拠点をイギリス・ロンドンに移してサービスを提供します。

はちが整体院「HACHIGA Method Seitai」

提供開始日: 2024年8月下旬より

場所 : Kiyora Beauty and Health

(97 Old Brompton Road, London, SW7 3LD, UK)

アクセス : 地下鉄 South Kensington駅より徒歩4分

予約方法: 下記HPのメールフォームより予約いただけます。

URL :

https://www.kiyoraspa.co.uk/

女性専門整体サロン「はちが整体院」は、2024年8月よりメインとなる拠点をイギリス・ロンドンに移してサービスを提供。

併せて、はちが整体院の代表・整体師 八賀千枝が2024年4月に発売した、施術者向けの書籍『ブライダルからヘルスケアまで 美健整体「力を出さずに結果を出す」施術の極意』が、DVD化することも発表しました。

■ロンドンで受けられる施術について

慢性的な疲労から、自律神経系の不調、痛みや不具合、身体の不調を根本から改善し健康な状態が維持できる体づくりを目的とした治療系の整体。

またその技術を利用した小顔矯正。

対象:お子様からご年配の方まで。

すとんと眠りに落ちてしまうような優しいチカラで施術を行いますので、安心して受けられます。

■セラピストやエステティシャンなど施術者向け書籍のDVD化について

今回、4月に出版された書籍がAmazonカテゴリ2部門の両方でランキング1位を獲得したことにともない、書籍のDVD化が決定しました。

書籍とDVDについての概要は以下の通りです。

<書籍概要>

タイトル: ブライダルからヘルスケアまで

美健整体「力を出さずに結果を出す」施術の極意

出版社 : BABジャパン

発売日 : 2024年4月23日

本体価格: 1,600円(税込1,760円)

言語 : 日本語

ページ数: 138ページ

ISBN-10 : 4814206151

ISBN-13 : 978-4814206155

URL :



<DVD概要>

タイトル:第二のウェディングプランナーとして美と健康を作る手技!

八賀式ブライダル整体(仮)

発売元 :BABジャパン

発売日 :2024年8月(仮)

本体価格:未定

収録内容:ブライダル整体とは?書籍掲載の整体技術を動画で学ぶ。

著者インタビュー。

■八賀千枝(Chie Hachiga)プロフィール

1977年北海道生まれ。

はちが整体院 代表。

「ブライダル整体」創設者。

ブライダル業界や不動産業界を経て整体に出会い、その奥深さに魅了され整体師の道に。

自身の経験を活かし、整体スクールやセミナーで後進の育成にも注力中。

現在は日本とイギリスの2拠点生活を行っており、その様子をSNSやYouTube等でも発信している。

ブログやSNS等はこちら:https://lit.link/hachiga

