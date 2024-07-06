¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡ÙÂè2´ü¤ÎPV¸ø³«¡¡¡È±Æ¤ÎÊ¼»Î¡É¤ò½¾¤¨¤¿¿å¼Ä½Ü
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ïSeason 2 -Arise from the Shadow-¡Ù¡ÊÂè2´ü¡Ë¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÀäË¾´¶¤¬¥ä¥Ð¥¤¡Ä¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡ÙÂè2´ü¤ÎPV
¡¡ß·Ìî¹°Ç·¤¬¼ê³Ý¤±¤ë³Ú¶Ê¡Ö4eVR¡×¤Ë¤Î¤»¡¢¥¤¥°¥ê¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡È±Æ¤ÎÊ¼»Î¡É¤ò½¾¤¨¤¿¿å¼Ä½Ü¤¬¿·¤¿¤ÊÅ¨¤È·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á½é¤ÎÇ¤Ì³¤À¡£¹Ô¤±¡£¡×¤È¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿½Ü¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ø´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÀäË¾´¶¤¬¥ä¥Ð¥¤¡Ä¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡ÙÂè2´ü¤ÎPV
¡¡ß·Ìî¹°Ç·¤¬¼ê³Ý¤±¤ë³Ú¶Ê¡Ö4eVR¡×¤Ë¤Î¤»¡¢¥¤¥°¥ê¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡È±Æ¤ÎÊ¼»Î¡É¤ò½¾¤¨¤¿¿å¼Ä½Ü¤¬¿·¤¿¤ÊÅ¨¤È·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á½é¤ÎÇ¤Ì³¤À¡£¹Ô¤±¡£¡×¤È¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿½Ü¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ø´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£