ÂçÎÌÈ¯À¸¤Î¥«¥á¥à¥·¡¢²Æ¤È½©¤Ç¤Ï¡ÖÂÐºö¤¬°ã¤¦¡×¡£¡È¥Õ¥Þ¥¥é¡¼ÃîÇî»Î¡É¤ËÊ¹¤¯³²ÃîÂÐºö
¡¡Çß±«¤ËÆþ¤ê¡¢Ãî¤È¤ÎÆ®¤¤¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£Çß±«°Ê¹ß¤Ï¤È¤¯¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥À¥Ë¡¢·ù¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥«¥á¥à¥·¡¢¤½¤·¤ÆBBQ¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬³Ú¤·¤¤µ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤Ãî¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥´¥¥Ö¥ê¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥È¥³¥¸¥é¥ß¤Î¼Â³²¤äÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃî¤ÎÂÐºö¤ä¶î½üÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¦ÃîºÞ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Õ¥Þ¥¥é¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢³«È¯ËÜÉô´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæÉôÉôÄ¹¡¦¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¡¢¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¤¿¤áÃî¤Î»ô°é¡¦¸¦µæ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ÃîÇî»Î¡¦º´¡¹ÌÚÃÒ´ðÀèÀ¸¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¤¥«¥á¥à¥·ÂÐºö
¡¡2024Ç¯¤âÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂçÎÌÈ¯À¸¤·¡¢ÇÀºîÊª¤Ë¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥«¥á¥à¥·¡£¶¯Îõ¤Ç»É·ãÀ¤Î¤¢¤ëÉÔ²÷¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¡Ö²È¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë¼ïÎà¤Î¥«¥á¥à¥·¤Ï»þ´üÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¼ïÎà¤Ï½Ð¸½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥«¥á¥à¥·¤Ï¡¢Åô¤ê¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦½¬À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²È¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ë³°Åô¤ò¾Ã¤·¤¿¤ê¡¢Áë¤«¤é¸÷¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¼×¸÷¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥ê¤ÈÊÄ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ìë¤Î¤¦¤Á¤ËÅô¤ê¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¿ÊÆþ¤òËÉ¤°ÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãë´Ö¤ÎÀöÂõÊª¤Ë¥«¥á¥à¥·¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÌë¤ÎÅô¤ê¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤¿¥«¥á¥à¥·¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀöÂõÊª¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤âÌë¤ÎÅô¤êÂÐºö¤ò¤¹¤ì¤Ð¸º¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë¼ïÎà¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ç¡Ä
¡Ö¥«¥á¥à¥·¤Ï¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¡¢ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë¼ïÎà¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤°¤é¤¤¤«¤é¥°¥ó¤È¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Û¤«¤Î¼ïÎà¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»³´ÖÉô¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤Ç¤Ï¼×¸÷¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥ê¤ÈÊÄ¤á¤¿¤ê¡¢¸÷¤Î¶¯¤¤³°Åô¤ò¾Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢±ÛÅß¤Î¤¿¤á¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë½©¤Î¥«¥á¥à¥·¤ÏÂÐºö¤¬°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£½©¤ÏÅô¤ê¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¼´Ø¤ä·ä´Ö¤«¤é¿¯Æþ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áë¤Î¥µ¥Ã¥·¤ä¸¼´Ø¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊÄ¤á¡¢·ä´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂÐºö¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£ÌÖ¸Í¤ÎÂ»½ý¶ñ¹ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤Û¤«¤ÎÃî¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼«Âð¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¢¤ë»¨Áð¤òÈ´¤¤¤Æ±£¤ì¾ì½ê¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¡¢¿ÊÆþ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Áø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»¦ÃîºÞ¤äÅà¤é¤»¤Æ»¦¤¹¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤¬Í¸ú¤Ç¡¢Åö¼Ò¥Õ¥Þ¥¥é¡¼¾¦ÉÊ¤À¤È¡¢¡Ø¥«¥À¥ó ¥«¥á¥à¥·¥Ð¥ê¥¢¡Ù¤ä¡ØÅà»¦¥¸¥§¥Ã¥È¡Ù¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ø¥«¥À¥ó ¥«¥á¥à¥·¥Ð¥ê¥¢¡Ù¤ÏÌôºÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤ÏÌôºÞ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ØÅà»¦¥¸¥§¥Ã¥È¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åà¤é¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤¦¤ÏÄ¹¤á¤ËÊ®¼Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ë¥Ù¥¿¤Ä¤¤â»Ä¤é¤ºÀöÂõÊª¤ËÄ¾ÀÜ¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¢¡³Ú¤·¤¤Î¹¹ÔÃæ¤ËÁý¤¨¤ë¥À¥Ë¤Î¶²ÉÝ¤ÈÂÐºöË¡
¡¡½ÕÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥À¥Ë¡£Çß±«¤ËÆþ¤Ã¤¿º£º¢¤Ï¡¢¼¾µ¤¤ä¹â²¹¤ò¹¥¤à¥À¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Îµ¨Àá¤È¤¤¤¨¤ë¡£º£¸å¤Ï3Ï¢µÙ¤ä²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤Æ¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´ü¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Ä¹¤á¤Î½ÉÇñÎ¹¹ÔÁ°¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î½»Âð¤Ïµ¤Ì©À¤¬¹â¤¯¡¢¥À¥Ë¤¬¹¥¤¤Ê¹â²¹Â¿¼¾¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯²È¤ò¶õ¤±¤ë¤È¤¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ3Æü°Ê¾å²È¤ò¶õ¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢¶ù¡¹¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤·¡¢¿²¶ñ¤ò´³¤·¤¿¤êÀöÂõ¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÀ¶·é¤Ë¤·¤Æ¤«¤é½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥À¥Ë¤Î¥¨¥µ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Áý¿£¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Èº´¡¹ÌÚÀèÀ¸¡£µÕ¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Äù¤áÀÚ¤Ã¤Æ¹â²¹Â¿¼¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ä¶¤Î¤¦¤¨¤Ë¥¨¥µ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥Ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤áµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£
¡¡Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥´¥¥Ö¥ê¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥È¥³¥¸¥é¥ß¤Î¼Â³²¤äÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃî¤ÎÂÐºö¤ä¶î½üÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¦ÃîºÞ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Õ¥Þ¥¥é¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢³«È¯ËÜÉô´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæÉôÉôÄ¹¡¦¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¡¢¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¤¿¤áÃî¤Î»ô°é¡¦¸¦µæ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ÃîÇî»Î¡¦º´¡¹ÌÚÃÒ´ðÀèÀ¸¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤âÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂçÎÌÈ¯À¸¤·¡¢ÇÀºîÊª¤Ë¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥«¥á¥à¥·¡£¶¯Îõ¤Ç»É·ãÀ¤Î¤¢¤ëÉÔ²÷¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¡Ö²È¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë¼ïÎà¤Î¥«¥á¥à¥·¤Ï»þ´üÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¼ïÎà¤Ï½Ð¸½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥«¥á¥à¥·¤Ï¡¢Åô¤ê¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦½¬À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²È¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ë³°Åô¤ò¾Ã¤·¤¿¤ê¡¢Áë¤«¤é¸÷¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¼×¸÷¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥ê¤ÈÊÄ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ìë¤Î¤¦¤Á¤ËÅô¤ê¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¿ÊÆþ¤òËÉ¤°ÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãë´Ö¤ÎÀöÂõÊª¤Ë¥«¥á¥à¥·¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÌë¤ÎÅô¤ê¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤¿¥«¥á¥à¥·¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀöÂõÊª¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤âÌë¤ÎÅô¤êÂÐºö¤ò¤¹¤ì¤Ð¸º¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë¼ïÎà¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ç¡Ä
¡Ö¥«¥á¥à¥·¤Ï¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¡¢ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë¼ïÎà¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤°¤é¤¤¤«¤é¥°¥ó¤È¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Û¤«¤Î¼ïÎà¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»³´ÖÉô¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤Ç¤Ï¼×¸÷¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥ê¤ÈÊÄ¤á¤¿¤ê¡¢¸÷¤Î¶¯¤¤³°Åô¤ò¾Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢±ÛÅß¤Î¤¿¤á¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë½©¤Î¥«¥á¥à¥·¤ÏÂÐºö¤¬°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£½©¤ÏÅô¤ê¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¼´Ø¤ä·ä´Ö¤«¤é¿¯Æþ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áë¤Î¥µ¥Ã¥·¤ä¸¼´Ø¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊÄ¤á¡¢·ä´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂÐºö¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£ÌÖ¸Í¤ÎÂ»½ý¶ñ¹ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤Û¤«¤ÎÃî¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼«Âð¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¢¤ë»¨Áð¤òÈ´¤¤¤Æ±£¤ì¾ì½ê¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¡¢¿ÊÆþ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Áø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»¦ÃîºÞ¤äÅà¤é¤»¤Æ»¦¤¹¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤¬Í¸ú¤Ç¡¢Åö¼Ò¥Õ¥Þ¥¥é¡¼¾¦ÉÊ¤À¤È¡¢¡Ø¥«¥À¥ó ¥«¥á¥à¥·¥Ð¥ê¥¢¡Ù¤ä¡ØÅà»¦¥¸¥§¥Ã¥È¡Ù¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ø¥«¥À¥ó ¥«¥á¥à¥·¥Ð¥ê¥¢¡Ù¤ÏÌôºÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤ÏÌôºÞ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ØÅà»¦¥¸¥§¥Ã¥È¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åà¤é¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤¦¤ÏÄ¹¤á¤ËÊ®¼Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ë¥Ù¥¿¤Ä¤¤â»Ä¤é¤ºÀöÂõÊª¤ËÄ¾ÀÜ¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¢¡³Ú¤·¤¤Î¹¹ÔÃæ¤ËÁý¤¨¤ë¥À¥Ë¤Î¶²ÉÝ¤ÈÂÐºöË¡
¡¡½ÕÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥À¥Ë¡£Çß±«¤ËÆþ¤Ã¤¿º£º¢¤Ï¡¢¼¾µ¤¤ä¹â²¹¤ò¹¥¤à¥À¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Îµ¨Àá¤È¤¤¤¨¤ë¡£º£¸å¤Ï3Ï¢µÙ¤ä²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤Æ¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´ü¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Ä¹¤á¤Î½ÉÇñÎ¹¹ÔÁ°¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î½»Âð¤Ïµ¤Ì©À¤¬¹â¤¯¡¢¥À¥Ë¤¬¹¥¤¤Ê¹â²¹Â¿¼¾¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯²È¤ò¶õ¤±¤ë¤È¤¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ3Æü°Ê¾å²È¤ò¶õ¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢¶ù¡¹¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤·¡¢¿²¶ñ¤ò´³¤·¤¿¤êÀöÂõ¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÀ¶·é¤Ë¤·¤Æ¤«¤é½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥À¥Ë¤Î¥¨¥µ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Áý¿£¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Èº´¡¹ÌÚÀèÀ¸¡£µÕ¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Äù¤áÀÚ¤Ã¤Æ¹â²¹Â¿¼¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ä¶¤Î¤¦¤¨¤Ë¥¨¥µ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥À¥Ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤áµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£