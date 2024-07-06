¡Ö±ÊÌîVS¿ØÆâÃÒÂ§ ¡×¥¬¥ÁÍðÆ®¤Î¹ÔÊý¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥×¥í¥ì¥¹¡É¤È¡ÈË½Áö¤¹¤ë·Ý¿Í¡É¤ÎÉ¬Í×À
Ê¸¡¿ÄÇÌ¾´ð¼ù
¡¡¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹ÀìÌç¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¡Ö½µ´©¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤À¤Ã¤¿°æ¾åµÁ·¼¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤òÄêµÁ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÄì¤¬´Ý¸«¤¨¤ÎÄì¤Ê¤·¾Â¡×¤È¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢¶Ú½ñ¤¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¤Ë¤½¤³¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¡È¥¤¥Ó¥Ä¤Ê»î¹ç¡É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥¬¥Á¥ó¥³¤Î·ö²Þ»î¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤è¤ê¤â¶½Ê³ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£ÅÜ¤ê¡¢Áþ°¡¢ËÅÎ¬¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢Æ®¤¦ÍýÍ³¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤Î´¶¾ð¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ïµõ¼Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢°æ¾åµÁ·¼¤Ï¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ö±ÊÌîVS¿ØÆâÃÒÂ§¡×¤Î¿¿Áê¤Ï
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡6·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿¡¢·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤È¿ØÆâÃÒÂ§¤ÎÍðÆ®·à¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ë½¸À¤òÍá¤Ó¤»¤«¤±¤Æ¤¤¿±ÊÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ØÆâ¤¬½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤¬¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¿ØÆâÉÝ¤¨¡¼¡ª¡×¤È¡¢Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÖTVer¡×¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢±ÊÌî¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¿ØÆâÃÒÂ§¤Î´éÌÌ¤ÏÁóÇò¤Ç¡¢ÌÜ¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1½µ´Ö¸å¤Î29Æü¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç±ÊÌî¤È¿ØÆâ¤ÎÍðÆ®¤ò²òÀâ¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿ØÆâ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÊüÁ÷¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯29ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤¬¡Ö¤¢¤ì¤ÏÁ´Á³¥¥ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤«µ¯¤³¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤À¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼áÌÀ¡£¡Ö¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¡¢¥¥ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±ÊüÁ÷¤Ç¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡¢¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤Î2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò²óÁÛ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Ø¤µ¤ó¤¬±ÊÌî¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ÊÌ¤ì¤ë»þ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¿Ø¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÁûÆ°¤¬¡È¥¬¥Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Î¥ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤Þ¤¿ÉÝ¤¤¡ª
¢¡¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¥ª¡¼¥é¤³¤½¡Ö·Ý¿Í¤Î¿§µ¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢29Æü¤Î¥é¥¸¥ª¡Ø¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¡Ö¿ØÆâ¤â¤Ê¤ó¤È¤«¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤è¤Ã¤Æ¤ó¤±¤É¡¢¤È¤¦¤È¤¦À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Í¤ó¡£¤Û¤ó¤ÇÄË¤¤¡¢ÉÝ¤¤¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ê±ÊÌî¤¬¡Ë¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Ó¤Ó¤Ã¤¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤è¤Ã¤¿¡£¿ØÆâ¤â¤Û¤ó¤Þ¤ËÅÜ¤Ã¤¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ïµõ¼Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¡£¡Ö¤É¤¦¤»ÂæËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÆÍÁ³À¸¤Î´¶¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹±ÊÌî¤Î¤è¤¦¤ÊÏµé´·Ý¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö·Ý¿Í¤Î¿§µ¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡ÂÀÅÄ¸÷¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿ÌòÌÜ
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤é¤¯¤½¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¼Ô¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤¬½ªÎ»¤·¡¢µÜÇ÷ÇîÇ·¤¬¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤òÂà¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¾Æ¬2:50¤Î»Ñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤¬°ì¿È¤Ë¤½¤ÎÌòÌÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡Ã¯¤À¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¡¼¤ÇÂ»¤ÊÌò²ó¤ê¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹ÀìÌç¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¡Ö½µ´©¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤À¤Ã¤¿°æ¾åµÁ·¼¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤òÄêµÁ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÄì¤¬´Ý¸«¤¨¤ÎÄì¤Ê¤·¾Â¡×¤È¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢¶Ú½ñ¤¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¤Ë¤½¤³¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¡È¥¤¥Ó¥Ä¤Ê»î¹ç¡É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥¬¥Á¥ó¥³¤Î·ö²Þ»î¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤è¤ê¤â¶½Ê³ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£ÅÜ¤ê¡¢Áþ°¡¢ËÅÎ¬¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢Æ®¤¦ÍýÍ³¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤Î´¶¾ð¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¢¡¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ö±ÊÌîVS¿ØÆâÃÒÂ§¡×¤Î¿¿Áê¤Ï
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡6·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿¡¢·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤È¿ØÆâÃÒÂ§¤ÎÍðÆ®·à¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ë½¸À¤òÍá¤Ó¤»¤«¤±¤Æ¤¤¿±ÊÌî¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ØÆâ¤¬½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤¬¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¿ØÆâÉÝ¤¨¡¼¡ª¡×¤È¡¢Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÖTVer¡×¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢±ÊÌî¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¿ØÆâÃÒÂ§¤Î´éÌÌ¤ÏÁóÇò¤Ç¡¢ÌÜ¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1½µ´Ö¸å¤Î29Æü¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç±ÊÌî¤È¿ØÆâ¤ÎÍðÆ®¤ò²òÀâ¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿ØÆâ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¥¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÊüÁ÷¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯29ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤¬¡Ö¤¢¤ì¤ÏÁ´Á³¥¥ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤«µ¯¤³¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤À¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼áÌÀ¡£¡Ö¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¡¢¥¥ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±ÊüÁ÷¤Ç¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡¢¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤Î2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò²óÁÛ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Ø¤µ¤ó¤¬±ÊÌî¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ÊÌ¤ì¤ë»þ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¿Ø¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÁûÆ°¤¬¡È¥¬¥Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Î¥ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤Þ¤¿ÉÝ¤¤¡ª
¢¡¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¥ª¡¼¥é¤³¤½¡Ö·Ý¿Í¤Î¿§µ¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢29Æü¤Î¥é¥¸¥ª¡Ø¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¡Ö¿ØÆâ¤â¤Ê¤ó¤È¤«¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤è¤Ã¤Æ¤ó¤±¤É¡¢¤È¤¦¤È¤¦À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Í¤ó¡£¤Û¤ó¤ÇÄË¤¤¡¢ÉÝ¤¤¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ê±ÊÌî¤¬¡Ë¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Ó¤Ó¤Ã¤¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤è¤Ã¤¿¡£¿ØÆâ¤â¤Û¤ó¤Þ¤ËÅÜ¤Ã¤¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ïµõ¼Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¡£¡Ö¤É¤¦¤»ÂæËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÆÍÁ³À¸¤Î´¶¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹±ÊÌî¤Î¤è¤¦¤ÊÏµé´·Ý¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö·Ý¿Í¤Î¿§µ¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡ÂÀÅÄ¸÷¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿ÌòÌÜ
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤é¤¯¤½¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¼Ô¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤¬½ªÎ»¤·¡¢µÜÇ÷ÇîÇ·¤¬¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤òÂà¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¾Æ¬2:50¤Î»Ñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤¬°ì¿È¤Ë¤½¤ÎÌòÌÜ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡Ã¯¤À¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¡¼¤ÇÂ»¤ÊÌò²ó¤ê¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£