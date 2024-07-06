¥Þ¥«¥ª¹Ò¶õ¡¢Ê¡²¬¡Á¥Þ¥«¥ªÀþ¤Î±¿¹ÒºÆ³«¤ò±ä´ü
¥Þ¥«¥ª¹Ò¶õ¤Ï¡¢Ê¡²¬¡Á¥Þ¥«¥ªÀþ¤Î±¿¹ÒºÆ³«¤ò¡¢Ìµ´ü¸Â¤Ç±ä´ü¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï7·î12Æü¤«¤é¡¢·î¡¦¿å¡¦¶âÍË¤Î½µ3±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¡£µ¡ºà¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹8ÀÊ¤È¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹146ÀÊ¤Î·×154ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A320·¿µ¡¤â¤·¤¯¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A320neo¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥«¥ª¹Ò¶õ¤Ï¸½ºß¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡¦Âçºå/´ØÀ¾¡Á¥Þ¥«¥ªÀþ¤ÎÆüËÜ2Ï©Àþ¤ò¡¢¤¤¤º¤ì¤â1Æü1±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
NX817¡¡Ê¡²¬¡Ê14¡§00¡Ë¡Á¥Þ¥«¥ª¡Ê16¡§40¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â
NX818¡¡¥Þ¥«¥ª¡Ê08¡§30¡Ë¡ÁÊ¡²¬¡Ê13¡§00¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â