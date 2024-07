NTTドコモは、海上保安庁の緊急通報用電話番号「118番」の啓発を目的に、海上保安庁協力のもと、ゴールドウインが展開するアウトドアブランド「HELLY HANSEN」と協業した、初のファッションアイテムであるカプセルコレクション「118(イチイチハチ)」を公開した。

コレクションでは、「118」という最も伝えたい数字および「118番」を発信した際に、ドコモの基地局と繋がる830MHz~の波形をコアアイデアとしたロゴをドコモがデザインし、ヘリーハンセンがアイテムのデザインを設計したという。

「118」デザインTシャツ

「118」デザインTシャツでは、フロントに「118番」の説明となる「In case of emergency at the sea, call 118.(日本語訳:海の緊急時には 118 番をかけてください。)」がプリントされており、バックには海の事故に関する啓発文が記載されている。

さらに、ドコモとヘリーハンセンが実施する「118 番」啓発活動の第一弾として、今年の「海開きの日」である1日に、片瀬西浜・鵠沼海水浴場へ「118」デザインTシャツ130枚を贈呈する贈呈式を行ったという。

第二弾は、今年9月頃から、「118」ロゴをデザインしたジャケットやパーカーといったアパレルライン、トートバッグなどのアイテムの販売開始を予定している。