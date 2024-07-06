ÌÐÌÚ´´»öÄ¹¡Ö¿·NISA¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×É¬Í×¡×¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ø³èÍÑÁÊ¤¨¤ë
¡¡5Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸òÎ®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¡£
¡¡¹¥Ä´¤Ê¿·NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ê¤É¤Î³ô¼°¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚ´´»öÄ¹
¡Ö¾å¾ì¤·¤Æ¤â3Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î´ë¶È¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Î´ë¶È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¤¾å¾ì¤Î³ô¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤ËÅê»ñ¤¬¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁêÅö¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¿·NISA¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯7·î6ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡¹¥Ä´¤Ê¿·NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ê¤É¤Î³ô¼°¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚ´´»öÄ¹
¡Ö¾å¾ì¤·¤Æ¤â3Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î´ë¶È¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Î´ë¶È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¤¾å¾ì¤Î³ô¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤ËÅê»ñ¤¬¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁêÅö¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¿·NISA¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯7·î6ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë