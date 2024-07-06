¤¤¤ÞºÇ¤â·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤ÏAI¡ÄÈÈºá¤Î¼çÌò¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¥ä¥¯¥¶¡×¤«¤é¡ÖÈ¾¥°¥ì¡×¤Ë¸òÂå¤·¤¿¤Î¤«
¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡×¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÆ±»þÂ¿È¯Åª¤ËÁý¤¨¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÉáµÚ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ½ÏÎý¤ÎË½ÎÏÃÄ°÷¤Ê¤É¡ÖÈÈºá¤Î¥×¥í¡×¤¿¤Á¤¬¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿¿·¼ï¤ÎÈÈºá¤Ï¡¢È¾¥°¥ì¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¼ãÇ¯ÁØ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡ØÆÃ¼ìº¾µ½¤ÈÏ¢Â³¶¯Åð¡¡ÊÑ°Û¤¹¤ëÁÈ¿¥¤È¼ê¸ý¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÊÑ°Û¤·¤Æ¤¤¿ÈÈºá¤È¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¦Æ±ºî¶È¤ÇÆ±½ñ¤òÃø¤·¤¿¡Ö¼ÂÏÃ¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥º¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¤Îµ×ÅÄ¾µÁ»á¤È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶â¸»á¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½¤ä·ÐºÑ»ö·ï¤ò¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£Æ±½ñ´©¹Ô¤òµ¡¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Âè1²óµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÈÈºá¤Î¥×¥í¤«¤é¡¢¥È¥¯¥ê¥å¥¦ÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¡×¤ò¾Ü½Ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Âè2²ó¤Ç¤Ï¾ðÊóµ»½Ñ¡ÊIT¡Ë¤Î¿Ê²½¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¼Â¾ð¤È¡¢º£¸åÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÊÑ°Û¤·¤Æ¤¤¿ÈÈºá¤È¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤¬ÂÎ·ÏÅª¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿1ºý
ÈÈºá¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ï3·î7Æü¡¢²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡ÖSNS·¿Åê»ñº¾µ½¡×¤È¡¢Áê¼ê¤ËÎø°¦´¶¾ð¤Ê¤É¤òÊú¤«¤»¶âÁ¬¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡×¤Î2023Ç¯¤ÎÈï³²³Û¤¬·×Ìó455²¯2000Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²³Û¡Ê»ÃÄêÃÍ¤ÇÌó441²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡SNS·¿Åê»ñº¾µ½¤Ï¡¢SNS¾å¤Îµ¶¤ÎÅê»ñ¹¹ð¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¶âÁ¬¤òº¾¼è¤¹¤ë¡£¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Ï³°¹ñ¿Í¤ä³¤³°ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤òñÙ¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ÇÈï³²¼Ô¤ËÀÜ¿¨¡£Îø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤¿¤¦¤¨¡¢¤ä¤Ï¤êÅê»ñÌ¾ÌÜ¤Ç»ñ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¼êË¡¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Îº¾µ½¼êË¡¤¬Áý²Ã¤·¤¿ÇØ·Ê¡¢¤Ä¤Þ¤êÈï³²¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¾ð¤Ï¡¢¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤À¡£
¡¡·ø¼Â¤Ë»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Îò»ËÅª¤Ê±ß°Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£±¿ÍÑ¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¾ÇÁç´¶¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¤ê¿È¤Î¼ä¤·¤µ¤ä¿´ÇÛ¤«¤é¡¢º§³è¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¿´Íý¤Ë¤Ä¤±¤³¤ß¡¢º¾µ½»Õ¤¿¤Á¤ÏÂç¶â¤ò´¬¤¾å¤²¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼ç¤È¤·¤Æ¹âÎð¼Ô¤ò¤Í¤é¤Ã¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÊÑ°Û¡×¤òÂ¥¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÈÈºá¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡³ô¡¢¥Ç¥ë¥¿³ô¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤ÈÊÑ°Û¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÈÈºá¤â¤³¤ì¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë½ç±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÑ°Û¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ðÊóµ»½Ñ¤Î¿Ê²½
¡¡ÈÈºá¤ËÊÑ°Û¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÄ¹¤é¤¯¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤ä±ß°Â¡¢±ß¹â¤Ê¤É¡Ö·ÐºÑ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¡×¤È¡¢Ë¡Î§¤ä¾òÎã¤òÍÑ¤¤¤¿¸¡µó¤ä¼èÄù¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö·Ù»¡¤Ë¤è¤ëµ¬À©¡×¤Î2ÂçÍ×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÛÃø¡ØÆÃ¼ìº¾µ½¤ÈÏ¢Â³¶¯Åð¡¡ÊÑ°Û¤¹¤ëÁÈ¿¥¤È¼ê¸ý¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥Ð¥Ö¥ë´ü¤«¤é¸½ºß¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥«¥ÍÌÜÅö¤Æ¤ÎÈÈºá¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ°Û¤·¤Æ¤¤¿¤òÄÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÈÈºá¼ý±×¤Î¡Ö¾®¸ý²½¡×¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡»ñ»º²Á³Ê¤¬ÌÔÎõ¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ï¥ë¤¬ÉÔÆ°»º¤ä³ô¤Ë·²¤¬¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯Å¾¤¬¤»¤Ð²¯Ã±°Ì¡¢½½²¯Ã±°Ì¤ÎÌÙ¤±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ãË¡¤ÊÃÏ¾å¤²²°¤äÁí²ñ²°¤¬²á·ã²½¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤ê¡¢Ë½ÎÏº»ÂÁ¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Åö»þ¤Î¼çÌò¤Ï¡¢Ã¯¤¬²¿¤È¸À¤ª¤¦¤È¥ä¥¯¥¶¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤«¤Ä¤¤ËÜÉô»öÌ³½ê¤ò¥Ç¥ó¤È¹½¤¨¤¿»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤ÎÂåÌæ¤Ï¿®ÍÑÎÏ¤¬È´·²¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¥Õ¥í¥ó¥È´ë¶È¤ò»È¤Ã¤ÆÌÙ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÚÃÏÍø¸¢¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ç¤Ï¥ª¥â¥Æ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤«¤é¤â¡ÖÈ¯Ãí¡×¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢1990Ç¯Âå½é¤á¤Î¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤È¤¤¤¦·ÐºÑ¾ðÀª¤Î·ãÊÑ¤Ë¡¢Ë½ÎÏÃÄÂÐºöË¡¡ÊË½ÂÐË¡¡Ë¤Î»Ü¹Ô¤È¤¤¤¦¡Öµ¬À©¡×¤Þ¤Ç½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Ý¤¤ÏÃ¤Ï¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤éÂæÆ¬¤·¤¿¤Î¤¬¥ä¥ß¶âÍ»¤Ç¤¢¤ë¡£°ãË¡¤ÊÄ¶¹â¶âÍø¤ÇË½Íø¤ò¤à¤µ¤Ü¤Ã¤¿¥ä¥ß¶âÍ»¤À¤¬¡¢¼ç¤¿¤ë³ÍÊª¤Ï·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¤¿Â¿½ÅºÄÌ³¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤ë¥«¥Í¤Ï¿ôËü±ß¤«¤é¤»¤¤¤¼¤¤¿ô½½Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò²¯Ã±°Ì¡¢½½²¯Ã±°Ì¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤Ë¤ÏËÄÂç¤Êºî¶È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»³¸ýÁÈµì¸ÞÉ©²ñ·Ï¤Î¡Ö¥«¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦µðÂç¥ä¥ß¶âÍ»ÁÈ¿¥¤Ï¼Â¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯¤½¤ì¤ò¤³¤Ê¤·¡¢°ìÀâ¤Ë1000²¯±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·å³°¤ì¤Î¹Ó²Ô¤®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¡ÊIT¡Ë¤Î¿Ê²½¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥¸¥Ã¥¯¤¬¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÀìÌç¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¶îÃà¤µ¤ì¤¿¥ä¥ß¶âÍ»¤¬¡¢È¾¥°¥ì¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ØÊÑ°Û¤¹¤ë²áÄø¤Ç¤âIT¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°ÊÔµ»ö¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢IT¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤ÏÀÛÃø¤Î°ìÀá¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ô¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢»öÁ°¤Ë·è¤á¤¿½¸¹ç¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤À¤±¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤È²ñ¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤¦¤·¤¿ÄÌ¿®¼êÃÊ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÉý¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤ÏÃç´Ö¤Ë½¸¹ç¤ò¤«¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Áý¶¯¤äÀªÎÏ°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£¤¤¤ß¤¸¤¯¤â¡¢ÉðÆ®²½¤·¤¿¸å¤ËÂæÆ¬¤·¤¿½ÂÃ«¤Î¥Á¡¼¥Þ¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖPBB¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ù¥ë¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ÎÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ê°ÛÀâ¤¢¤ê¡Ë¡£¡Õ
¡Ô¤½¤·¤ÆÄÌ¿®¼êÃÊ¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢ÃË»Ò¤è¤ê¤Ï½÷»Ò¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£1990Ç¯Âå¤Î¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥Ö¡¼¥à¡×¤ÏÄÌ¿®¼êÃÊ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Û¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤é¤Î±ç½õ¸òºÝ¤ÎÌ¢±ä¤ò¤âÂ¥¤·¤¿¡£¡Õ
¡Ô±ç½õ¸òºÝ¡ÊÇäÇã½Õ¡Ë¤¬°ãË¡¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¢¥ó¥°¥é·ÐºÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö¼«Î©¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤ÏÁÈ¿¥Åª¤ÊÆ°¤¤ä²ÔÆ¯½÷À¤«¤é¤Î¥·¥ç¥ÐÂåÄ§¼ý¤¬Ë½ÎÏÃÄ¤Î¼ýÆþ¸»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ç¿À½Ðµ´Ë×¤Î±ç¸òJK¤¿¤Á¤ò¡¢¥ª¥¸¥µ¥ó¥ä¥¯¥¶¤¬Â«¤Í¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î·ÐºÑÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¸ÂÖ¤Î»÷ÄÌ¤Ã¤¿¼ã¤¤ÃË¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¡Õ
¡¡¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡Ö¼ã¤¤ÃË¤¿¤Á¡×¡Ö¥Á¡¼¥Þ¡¼¡×¤é¤Î°ìÉô¤Ï¸å¤Ë¡ÖÈ¾¥°¥ì¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¥ä¥ß¶âÍ»¤äÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö·ÐºÑ¡×¤È¡Öµ¬À©¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÈÈºá¤ËÊÑ°Û¤òÂ¥¤¹2ÂçÍ×ÁÇ¤Ë¡ÖIT¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤Ë½¾¤¤¡¢¥ä¥¯¥¶¤«¤éÈ¾¥°¥ì¤Ø¤Î¼çÌò¸òÂå¤â¿Ê¤ó¤À¤Î¤À¡£¤³¤ì¤é3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Î¤¦¤Á¡¢ÈÈºá¤ÎÊÑ°Û¤ËºÇ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏIT¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Àè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ð¡¢·ÐºÑ¤Î·ãÊÑ¤Ë¤â½ç±þ¤Ç¤¤ë¤·¡¢µ¬À©¤ÎÈ´¤±Æ»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë
¡¡¤¤¤Þ¡¢ºÇ¤â·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤ÊAI¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤½¤¦Ìñ²ð¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½¾õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ëAIËÝÌõ¥Ä¡¼¥ë¤ÎÀºÅÙ¤ÏÆü¿Ê·îÊâ¤Ç¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ä¡¼¥ë¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¿Ê²½¤·¤Æ¡¢Â¿¸À¸ì¤ÎÆ±»þÄÌÌõ¤¬¼«Í³¼«ºß¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º¾µ½»Õ¤¿¤Á¤ÏÂ¿¹ñÀÒ¤Î¡Öº¾µ½¥¢¥Ð¥¿¡¼¡×¤ò¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²¾¤Ë¡¢²¤ÊÆ¿Í¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤ÎÈÈºá¼Ô¤¬Ãæ¹ñ¤ÎµòÅÀ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Ë²½¤±¤ÆÆüËÜ¿Í¤òñÙ¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÜºº¶¨ÎÏÂÎÀ©¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÜººÅö¶ÉÂ¦¤âÄÉÀ×ÍÑ¤ÎAI¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¡Ö¥Þ¥¤AI¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê»þÂå¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦±ó¤¤Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Âè1²óµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈÈºá¤Î¥×¥í¡×¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¤ä¡¢¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡ÊÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿·Ð°Þ¤ò²òÀâ
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿µ×ÅÄ¾µÁ¡¦¶â¸¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô