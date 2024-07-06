¡Ú³ÚÅ·¡Û½éÍ¥¾¡¤·¤¿¸òÎ®Àï¡¡£Í£Ö£Ð¤ÏÆ£°æÀ»¡¢¾®¶¿ÍµºÈ¡¢ÎëÌÚÂçÃÏ¡ÄÀï¤¤¤Ö¤ê¤òËè·î²òÀÏ¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¶ä¼¡¡×
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿³ÚÅ·¤Î¶ä¼¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢³ÚÅ·¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸ì¤ëÂè£³²ó¡££¶·î¤ÏµåÃÄ½é¤Î¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥ê¡¼¥°ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊµÏ¿¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£¶·î£³£°Æü¸½ºß¡Ë
¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡µåÃÄÁÏÀß£²£°¼þÇ¯¤Ç¸òÎ®Àï¤Ë½éÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¡£¸òÎ®Àï¤ÏÀï¤¤Êý¤â·ë¹½Æñ¤·¤¤¤·¤Í¡£¤¢¤Þ¤êÀï¤ï¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Î¢Êý¤µ¤ó¤È´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ÈÁª¼ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¹¶Î¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï£µÆü¡¦ºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î¾®¶¿¡Ê£¹²ó£²»àÆóÎÝ¤«¤éµÕÅ¾£²¥é¥ó¡Ë¤«¤Ê¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡££±£±Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ç¤â¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Ãæ´Ö¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¡Ê£¹²ó£²»àËþÎÝ¤«¤é¡ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Å¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡££±ÈÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢£±ÈÖ¤Ê¤Î¤Ë£±£³ÂÇÅÀ¡£¡ÊÂÀÅÄ¡Ë¸÷¤ä¾®¿¼ÅÄ¤é¡¢¾®¶¿¤ÎÁ°¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎÝ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ö£Ð¤ÏÆ£°æ¡¢¾®¶¿¡¢ÎëÌÚÂç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ£°æ¤Ï»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾å¤ËºÇ¾®¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î£³¾¡¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃÏ¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ£´ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºîÀï¤â°ìÈ¯¤Ç·è¤á¤é¤ì¡¢Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸Å¼Õ¤Ï£¸Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ë¤Ç½é¾¡Íø¡£²ÝÂê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢£±·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢£±¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£¤¹¤´¤¯°Â¿´¤·¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáÀî¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Á¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£±£´Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ç£±£°²óÌµ¼ºÅÀ¤Ê¤É£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±¾¡¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï£°¡¦£³£¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥µ¥¤¥ó¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¸÷¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤¤¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀõÂ¼¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤·¤¿¤³¤È¡£¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢ÂåÂÇ¤Ç½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï·ë²Ì¤â»Ä¤·¤ÆÄ´»Ò¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤ë£´ÂÇÀÊ¤È¡¢ÂåÂÇ¤Î£±ÂÇÀÊ¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±ÂÇÀÊ¤ÎÂç»ö¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡££µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï£±°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï£²¾¡£µÇÔ£±Ê¬¤±¤È¸·¤·¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¡£¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÇÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£Á°È¾Àï¤òºÇÄã¤Ç¤â¾¡Î¨£µ³ä¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¾å°Ì¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¡££³£°Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ç¤Ï£²²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂ¼ÎÓ¤¬Í·¥´¥í¤ò¼è¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥»¥«¥ó¥É¤ò¸«¤¿¤é¥Ù¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡£´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é°ìÎÝ¤ËÅê¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸»ÅÄ¤ÎÂ¤¬Â®¤¯¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊµÏ¿¤Ï°ÂÂÇ¡Ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬Åç¤¬£³£°Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤ÇÌó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤Æ¡¢½éµå¤Ç¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾Ú¤Ç¡¢£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ò¥Ã¥È¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¸åÈ¾Àï¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ËÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹õÀî¡¢ÃæÅç¡¢Â¼ÎÓ¡¢¾®¿¼ÅÄ¡¢Ã¤¸Ê¡¢¾®¶¿¡£Èà¤é¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë