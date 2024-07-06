¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ ¸¶´ÆÆÄ¤¬Êú¤¨Â³¤±¤¿¡È³ëÆ£¡É¤ÎÀµÂÎ¡¡»²ËÅ¡¦²¬ºê°ê»á¤¬¸«¤ë¡¢µð¿Í´ÆÆÄ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ ¸¶´ÆÆÄ¤¬Êú¤¨Â³¤±¤¿¡È³ëÆ£¡É¤ÎÀµÂÎ¡¡»²ËÅ¡¦²¬ºê°ê»á¤¬¸«¤ë¡¢µð¿Í´ÆÆÄ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ 2024Ç¯7·î6Æü 8»þ30Ê¬ ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡ÊÆêºêË / Yutaka Narasaki¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡Ö·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µð¿Í¤¬¡×Ìµµ¤ÎÏ¤Ç¼õ¤±¤¿¡ÈÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¡É µð¿Í¤ÈFA¸ò¾Ä¤â¡ÖÃÇ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡¡±¦ÏÓ¤¬·ãÇò ÆþÃÄµñÈÝ¤Î¤Ï¤º¤¬¡ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¸«¤ÎÀÊ¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ë¡ÈñÙ¤µ¤ì¡É»Ï¤Þ¤Ã¤¿µð¿ÍÀ¸³è