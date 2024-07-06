°ìËÜµ¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¡£¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤ÃËÀ¤È¤Ï
Èà»á¤òÃµ¤¹ºÝ¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤°ìËÜµ¤¤ÊÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë
°ìËÜµ¤¤ÊÃËÀ¤ÏÈà½÷¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¾ï¤ËÈà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£
Èà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤ä´õË¾¤òµâ¤ß¼è¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¾ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¾ðÉ½¸½¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤
°ìËÜµ¤¤ÊÃËÀ¤ÏÈà½÷¤Ø¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°ìËÜµ¤¤ÊÃËÀ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤Î£±¤Ä¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤ÏÂ¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´´¶¤äµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿ÃËÀ¤È¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸òºÝ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÈà»á¤òÃµ¤¹ºÝ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼ÉÕ¤¹ç¤¨¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£Í¥ÎÉÊª·ï¤ÊÃËÀ¤¬¡Ö¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¡×