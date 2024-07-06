¹ó½ë¤Ï·ÐºÑ¤Ë¥×¥é¥¹¡©¡¡¡ÖÌÔ½ë¸ú²Ì¡×¡¢35ÅÙÁ°¸å¤ò¶¤Ë·¹¸þ°ìÊÑ
¡¡º£Ç¯¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯µ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡ÖÌÔ½ë¤Ï²Æ¾ì¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤òÁý¤ä¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë·ÐºÑ¤Ë¥×¥é¥¹¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ú¼ç¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡Û¿åÊ¬¡¢±öÊ¬¡¢ÉþÁõ¤Ï?
¡¡µ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ëÆü¤Ï¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢³°½Ð¤¬Áý¤¨¡¢¾ÃÈñ¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¡½¡½¡£ÌÔ½ë¤¬¾ÃÈñ¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Â³¤¯»þ¤À¡£¡ÖÌÔ½ë¸ú²Ì¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÇä¤ì¹Ô¤¤¬¹¥Ä´¤Ê¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ºöÅê»ñ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¤¥«¤ä¥¢¥¤¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡¢ÎÐÃã¤ò½ü¤¯°ûÎÁ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌÔ½ëÆü¤ÎÊý¤¬30ÅÙ°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤ä¤½¤ì¤Û¤É½ë¤¯¤Ê¤¤Æü¤è¤ê»Ù½Ð¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤Ï·ÈÂÓ·¿¤ÎÀðÉ÷µ¡¤äÎä´¶¥¿¥ª¥ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¾¦ÉÊ¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÀ±ÌîÂîÌé¼çÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¬1ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÈºÇ¹âµ¤²¹¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢35ÅÙÁ°¸å¤ò¶¤Ë¾ÃÈñ¤Î·¹¸þ¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿²ÆÆü¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¤Û¤É¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÔ½ëÆü¤Î¾ì¹ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¾ÃÈñ¤Ï¸ºÂà¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç®Ãæ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²üÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â°ì°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£À±Ìî»á¤Ï¡Ö½ë¤¹¤®¤ë²Æ¤¬¾ÃÈñ¤òÎä¤ä¤¹¥ê¥¹¥¯¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡½ë¤µ¤â¹Ô¤²á¤®¤ë¤È¾ÃÈñ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²È·×ÉéÃ´¤ò½Å¤¯¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£½ë¤µÂÐºö¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤ÆÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤µ¤à¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥ì¥¿¥¹¤Ê¤ÉÍÕÊªÌîºÚ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÌîºÚ¤ÎÀ¸°é¤Ë°±Æ¶Á¤âÀ¸¤¸¤¦¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¿·²ÈµÁµ®¥·¥Ë¥¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡Ö¹ó½ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤ÆÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÌîºÚ¤Ï¹ØÆþÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¿È¶á¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¥â¥Î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¾å¾º¤ò°Õ¼±¤·¤ä¤¹¤¤¡£¾ÃÈñ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÄê³Û¸ºÀÇ¤äÅÅµ¤¡¦ÅÔ»Ô¥¬¥¹Âå¤Ø¤ÎÊä½õÉü³è¤Ê¤É¤Ç¾ÃÈñ¤Î»ý¤ÁÄ¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·²È»á¤Ï¡Ö¹ó½ë¤¬»×¤ï¤ÌÉúÊ¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÀõÀîÂç¼ù¡Û