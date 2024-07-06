ÅòÅç¤ÎŽ¢¤Þ¤ë¤Ç¥¬¥¦¥Ç¥£¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥óŽ£°µ´¬¤ÎÆâÉô
¾å¶õ¤«¤é¸«¤¿Å·¿ÀÄ®place¡£3Êý¤ò¹â¤¤¥Ó¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§À¾Àî¸øÏ¯¡Ë
»×¤ï¤ºÂ¤ò»ß¤á¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢³¹Ãæ¤Ë¤¢¤ë¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿·Á¤ò¤·¤¿Êª·ï¡¼¡¼¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤¬±Ä¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Ï¢ºÜ¡Ö¡Ø¥Õ¥·¥®¤ÊÊª·ï¡Ù¤Î¤¾¤¤¤Æ¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢Í¼±¼Ô¤äÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¡ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÊª·ï ¡É¤ò¤á¤°¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ËÇ÷¤ë¡£
ÅìµþÂç³Ø¤ÎËÜ¶¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ä¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¡¢³ØÌä¤Î¿ÀÍÍ¡¦ÅòÅçÅ·¿À¤Ê¤ÉÅìµþ¤ÎÌ¾½ê¤¬ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¡¢Ê¸µþ¶è¡¦ÅòÅç¡£ÃÏ²¼Å´ÅòÅç±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ²Ú¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÎÁÍýÅ¹¤âÂ¿¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÈË²Ú³¹¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¡Ö5ÈÖ½Ð¸ý¡×¤«¤éÊâ¤¯¤È¡¢µÞ¤ÊÀÐÃÊ¤¬¸½¤ì¤ë¡£³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤ë¤ÈÅòÅçÅ·¿À¤«¤éÂ³¤¯³«¤±¤¿ÄÌ¤ê¤Ë½Ð¤¿¡£
Èâ¤ò³«¤¯¤È¤½¤³¤Ë¤ÏÊÌÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë
¤½¤ÎÄÌ¤ê¤òÆ»±è¤¤¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ºÙÄ¹¤¤Êª·ï¤¬»ë³¦¤ò²£ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥ë¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ãí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¥Ó¥ë¤È¥Ó¥ë¤Î´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÃÏ²¼1³¬ÃÏ¾å8³¬·ú¤Æ¤ÎÅ·¿ÀÄ®place¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¤·¤«¤·ºÙÄ¹¤¤¥Ó¥ë¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÊÌÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¤¤·úÊª¤ÈÃæÄí¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÉ÷·Ê¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÅ·ºÍ·úÃÛ²È¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£¤Î¶õ´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥¬¥¦¥Ç¥£¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶Ã¤¤ÎÆâÉô¡£Ìë¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê·Ê¿§¤ä¡¢¥Õ¥·¥®¤Ê´Ö¼è¤ê¡¢Éô²°¤Î¼Ì¿¿¤â¡Ê36Ëç¡Ë
9ÁØ30m¤ÎÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃæÄí¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤Î½¸¹ç½»Âð¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖÅ·¿ÀÄ®place¡×¡£ÃÏ²¼1³¬ÃÏ¾å8³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢35¤Î½»¸Í¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯8·î¤Ë´°À®¤·¡¢½ù¡¹¤ËÆþµï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àß·×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½¸¹ç½»Âð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÂçµ¬ÌÏ»ÜÀß¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ä½»Âð·úÃÛ¾Þ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿°ËÆ£ÇîÇ··úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤À¡£Å·¿ÀÄ®place¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î·úÃÛÂç¾Þ2024¡×¤Ç¿äÁ¦°Ñ°÷²ñ¥Ù¥¹¥È1¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¶È³¦Æâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·¿ÀÄ®place¤Ï¡¢°ì¸«ºÙÄ¹¤¤·Á¾õ¤Î·úÊª¤À¤¬¡¢·úÊª¤ÎÃæ±û¤¬¤Ý¤Ã¤«¤ê¶õ¤¤¤¿ÇÏÄý·Á¤Ç¤¢¤ë¡£·úÊª¤Î±ü¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢·¹¼Ð¤ò²¼¤ë¤è¤¦¤ËÂÞ¾õ¤ËÉßÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¹½Â¤¤À¡£
¾å¶õ¤«¤é¸«¤¿Å·¿ÀÄ®place¡£3Êý¤ò¹â¤¤¥Ó¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§À¾Àî¸øÏ¯¡Ë
¼Ð¤á¾å¶õ¤«¤é¸«¤¿Å·¿ÀÄ®place¡£·úÊª¤Î¶ÊÀþ¤âÈþ¤·¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§À¾Àî¸øÏ¯¡Ë
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢ÅòÅç¤ÎÃÏ·Á¤È¤Þ¤Á¤ÎÎò»Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë³¹¤À¤Ã¤¿ÅòÅç¤ÎÎò»Ë¤È¤â´Ø·¸
ËÜ¶¿ÂæÃÏ¤Î¤¤ï¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅòÅç¡£ºä¤ä³¬ÃÊ¤¬Â¿¤¯¡¢ÂæÃÏ¤ÈÄãÃÏ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£ÅòÅç¤Ë¤ÏÅòÅçÀ»Æ²¤äÅòÅçÅ·¿À¤¬¤¢¤ê¡¢¸Å¤¯¤«¤é³ØÌä¤ÎÊ¸²½¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÅòÅçÅ·¿À¤ÎÌçÁ°¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÀ¹¤ê¾ì¤È¤·¤Æ¤âÈË±É¡£Ê¸µþ¶è¤Î¶¿ÅÚ»Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÖ²°¤äÂÔ¹ç¡¢ÃË¿§ÀìÌç¤ÎÃË¾«¤òÃÖ¤¤¤¿±¢´ÖÃã²°¤Ê¤É¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÎò»Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÌ¾»Ä¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÎÁÄâ¤äÎ¹´Û¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ï¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢Êâ¤¯¤È¿·ÃÛ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£
Å·¿ÀÄ®place¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Ø¤Î»ö¶ÈÅ¾´¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢°ÊÁ°¤â¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÄÂÂß½»Âð¤Ø¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ÇÂåÉ½¤Î°ËÆ£ÇîÇ·»á¤Ë°ÍÍê¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢2¸®ÌÜ¤È¤·¤ÆºÆÅÙÀß·×¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÚÃÏ¤Ï·¹¼Ð¤·¤Æ¹âÄãº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¹â¤¤¥Ó¥ë¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬°Ï¤à´ú´ÈÃÏ¡£¸÷¤äÉ÷¤ÏÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÄÂÂß½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¾ò·ï¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç°ËÆ£»á¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿·Á¾õ¤Ç¡¢¿¿¤óÃæ¤ò¤¯¤êÈ´¤¯ÂçÃÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¶ÊÀþ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤È¤ÎÀµÂÐ¤òÈò¤±¡¢¥Ó¥ë¤È¥Ó¥ë¤Î·ä´Ö¤«¤é¤ÎºÎ¸÷¤äÉ÷¡¢Ä¯Ë¾¤òÆÀ¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³°Â¦¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤â¸÷¤äÉ÷¤òºÎ¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢Ãæ±û¤òÈ´¤¤¤ÆÃæÄí¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°ËÆ£»á¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¯¤êÈ´¤¤¤¿¶õ´Ö¤Î°Å¤µ¤À¡£ÌÏ·¿¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢¸÷¤ÎÆþ¤ê¤Ë¤¯¤µ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
Å·¿ÀÄ®place¤ÎÌÏ·¿¡Ê¼Ì¿¿¡§°ËÆ£ÇîÇ··úÃÛÀß·×»öÌ³½êÄó¶¡¡Ë
¤À¤¬°ËÆ£»á¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤òµÕ¤Ë»ñ¸»¤ÈÂª¤¨¡¢ºÙÉô¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£·úÊªÆâ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ËÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£
ÃæÄí¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¹â¤µ30m¤ÎÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¡£´é¤ò¤¢¤²¤ë¤È¾®¤µ¤Ê¶õ¤¬¸«¤¨¡¢Ã«Äì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤¹¤ë¡£¤À¤¬°µÇ÷´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ»×µÄ¤È³«Êü´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¸÷¤È±Æ¤¬ÀäÌ¯¤ËÆþ¤ëÃæÄí¡¢¿¢Êª¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤È¤â¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
°ËÆ£»á¤¬¤³¤ÎÃæÄí¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö°Å¤¯¤Æ¤â¤½¤³¤Ëµï¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëµï¾ì½ê¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
°Å¤¤¶õ´Ö¤Ë¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¹©É×
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¼ç¤Ë2¤Ä¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¿á¤È´¤±¤ÎÏ²¼¡×¤ò¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¿á¤È´¤±¤Ï¡¢¶õ´Ö¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¶¦ÍÑ¤ÎÏ²¼¤¬½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤È¡¢Ï²¼¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸«¤¨¡¢±Æ¤¬Íî¤Á¤Æ¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¿á¤È´¤±¤Ï¡¢½»¿Í¤¬ÄÌ¤ë¤À¤±¤Î°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¿Í¤¬²á¤´¤¹µï¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÏ²¼¤Î±Æ¤Ç·úÊª¤¬°Å¤¯¸«¤¨¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ Anesthesia / PIXTA¡Ë
¿á¤È´¤±¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤ÄÅ·¿ÀÄ®place¤Ç¤Ï¡¢¶õ´Ö¤ò°Ï¤à¡ÖÏ²¼¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£
¡Ö½»¸Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏ²¼¤Î¿ô¤ò¤¢¤¨¤Æ¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÉ¤¬¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï²¼¤¬Íî¤È¤¹±Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸÷¤¬ÊÉ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢1³¬¤ÎÃæÄí¤Ë¤¤¤Æ¤âÌÀ¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
5³¬¤È7³¬¤Î¶õÃæÏ²¼¤ò²¼¤«¤é¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÊÉ¤Ë¡Ö²£·ê¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë³«¤±¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤âÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿ÆâÉô¤Ë¡¢³ÆÊý¸þ¤«¤é¸÷¤äÉ÷¤òÆþ¤ì¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¤äÌë¡¢Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¤²Æ¤ä¿¿¤Ã°Å¤ÊÅß¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤äµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Í¤·¹þ¤à¸÷¤ÎÎÌ¤ä³ÑÅÙ¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢·úÊª¤ÎÉ½¾ð¤âÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²£·ê¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÊª¤Ë¸÷¤ÈÉ÷¤¬Å¬ÅÙ¤ËÆþ¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÏ²¼¤È²£·ê¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÊª·ï¤Î½»¸Í¤Îºî¤êÊý¤ä´Ö¼è¤ê¤È¤â´Ø·¸¤¹¤ë¡£
¶ÊÀþ¤Î·Á¤ò¤·¤¿³ÆÉô²°¤Î´Ö¼è¤ê
³Æ¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï½»¸Í¤¬3¡Á5¸Í¡£·úÊª¤ÎÆþ¤ê¸ý±¦¼ê¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¶õÃæÏ²¼¤¬º¸±¦¤ËÅÏ¤ê¡¢½»¸Í¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
Å·¿ÀÄ®place¤Î³Æ¥Õ¥í¥¢¤ÎÊ¿ÌÌ¿Þ¡Ê¿Þ¡§°ËÆ£ÇîÇ··úÃÛÀß·×»öÌ³½êÄó¶¡¡Ë
°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤ÈÆ±°ì³¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô²°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÊª·ï¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤Î³¬¤Ç¤Ï±ü¤Î½»¸Í¤Ë·Ò¤¬¤ëÏ²¼¤ò¸º¤é¤·¡¢¤½¤Î½»¸Í¤Ï¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤¿¡£
º¸¤ËÄÌ¤ë¤Î¤Ï¥á¥¾¥Í¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤Î¶õÃæÏ²¼¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¤µ¤é¤ËÉ÷ÄÌ¤·¤ä¸÷¤Î¤¿¤á¤ËÀß¤±¤¿²£·ê¤Ï¡¢½»¸Í¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤¿¡£°ËÆ£»á¤ÏÏ²¼¤È²£·ê¤Î°ÌÃÖ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë½»¸Í¤ÎÇÛÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¹¤µ¤â´Ö¼è¤ê¤â°Û¤Ê¤ë35¼ï¤Î²È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
½»¸Í¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë²£·ê¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¥«¡¼¥Ö¤¬¤«¤Ã¤¿1¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
Ä¾Àþ¾å¤ËÉô²°¤ä¥È¥¤¥ì¡¦Íá¼¼¤¬ÊÂ¤Ö
¸¼´Ø¶á¤¯¤ÎÉô²°¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢É÷Ï¤¤ä¥È¥¤¥ì¡¢¿²¼¼¤È¤·¤Æ»È¤¨¤½¤¦¤ÊÉô²°¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤¬Ä¾Àþ¾å¤ËÊÂ¤Ö¡£
¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¼¼Æâ¡£ÃæÄí¤ËÌÌ¤¹¤ëÁëÂ¦¤ËÂ¤ºî¤Î²È¶ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
ÃæÄíÂ¦¤Ë¤ÏÀöÌÌÂæ¡¢ÄÌÏ©¤ò¶´¤ó¤Ç¥È¥¤¥ì¤äÍá¼¼¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬ÇÛÃÖ¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯·Á¾õ¤Ï¡¢²È¶ñ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¶ìÀï¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢ºî¤êÉÕ¤±¤ÎÃª¤ä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢À¸³è¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤À¡£ºî¶È´ù¤ä¥Ù¥ó¥Á¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢²Ö¤ä¾®Êª¤ò¾þ¤Ã¤ÆÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢Áë¤«¤é²¼¤ÎÃæÄí¤ÎÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤àÀ¸³è¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ï¡¢³°Â¦¤ÎÉ÷·Ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤â¸«¤¨¤¿¡£
¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾å¤Î¥Õ¥í¥¢¤ÏÁë¤¬Âç¤¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢²¼¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ï¤³¤â¤ê´¶¤¬¤¢¤ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤½¤¦¤À¡£½»¸Í¤ä¾ì½ê¤´¤È¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤äÌò³ä¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¤Î½»¸Í¡£³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤ë¤È³°¤«¤é³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
½»¸Í¥¿¥¤¥×¤Ï1R¤ä1LDK¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¹¤µ¤Ï36.30¡Á70.92Ö¤ÈÉý¹¤¤¡£ÄÂÎÁ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È19Ëü¡Á34Ëü7000±ß¡Ê¢¨´ÉÍýÈñ¤Ê¤É½ü¤¯¡Ë¡£°ì³µ¤ËÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅòÅç¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁê¾ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢1LDK¤Ç19.8Ëü±ß¡ÊSUUMOÄ´¤Ù¡Ë¤À¡£
ÅòÅç±Ø¤ÏÀéÂåÅÄÀþ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼êÄ®¤Ê¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¤¡£Å·¿ÀÄ®place¤â±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤¢¤êÍøÊØÀ¤â¹â¤¤¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶µ²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â»²¹Í¤Ë
¤µ¤Æ¡¢Àß·×¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢°ËÆ£»á¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î1¤Ä¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶µ²ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¶µ²ñ¤âÅ·°æ¤¬¹â¤¯¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¸÷¤¬Íî¤Á¤ë¤Û¤Î°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¿Í¤ÏÎ¥¤ì¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤È²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤«¤é¡¢1¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â30Ê¬¤Ç¤â1»þ´Ö¤Ç¤â¤¿¤À²á¤´¤»¤ëµï¾ì½ê¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Êµï¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ËÆ£»á¤ÏÃæÄí¤ò°Ï¤àÊÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë»î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Å·¿ÀÄ®place¤ÎÊÉÌÌ¤Ï¡¢ÉÔµ¬Â§¤ËÆÌ±ú¤·¤Æ¡¢ÌÚÌÜ¤â¸«¤¨¤ë¡£
ÆÌ±ú¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÎÊÉÌÌ¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸÷¤¬¹¤¬¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤À¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤ÎÊÉÌÌ¤Ï¡¢·úºà¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤ÇÊÑ·Á¤·¤¿¥¹¥®¤Îºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÂ·¤¤¤Êºà¤ò·¿ÏÈ¤È¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤òÎ®¤·¡¢¼è¤ê³°¤¹¤ÈÊÉÌÌ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡£
¥¹¥®¤Î»ºÃÏ¡¦ÀéÍÕ¸©»³Éð»Ô¤ÎÌÚºà¡£·¿ÏÈ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÊÉ¤ò»Å¾å¤²¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§°ËÆ£ÇîÇ··úÃÛÀß·×»öÌ³½êÄó¶¡¡Ë
¡Ö´ÝÂÀ¤ÎÌÚ¤ÎÈé¤ÎÉôÊ¬¤ò»Ä¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤ÆÌ±ú¤ä¥¶¥é¥¶¥é¤Î¼Á´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÉ¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ê¸÷¤È±Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ë°¤¤º¤ËÄ¯¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
ÃæÄí¤Ç²á¤´¤·¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢ÊÉÌÌ¤Î±¢±Æ¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊ²¤²Ð¤Î¤æ¤é¤°±ê¤ä¿åÌÌ¤ò¸«¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¤â¤·ÊÉÁ´ÂÎ¤¬¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Â©¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿ÃæÄí¤Î¿¢ºÏ¤âÉ÷·Ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Çö°Å¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â¿¢Êª¤¬ÌÐ¤ê¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î·ä´Ö¤«¤é¸µµ¤¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¡£¶õÃæÏ²¼¤«¤é¿â¤ì²¼¤¬¤ê¡¢É÷¤ÇÍÉ¤ì¤ë¡£¿¢Êª¤Ï¼«Á³¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢·úÊª¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
´Ö¼è¤ê¤â¡¢¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤â°Û¤Ê¤ëÅ·¿ÀÄ®place¡£
Ã±¿È¤«¤é2¿ÍÆ±µï¡¢²ÈÂ²¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊë¤é¤·Êý¤¬¤Ç¤¡¢½»µï°Ê³°¤Ë¡¢È¾»Å»ö¾ì¤ä»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ãë¤ÈÌë¤Î·Ê¿§¤Ï¤¬¤é¤ê¤È°Û¤Ê¤ë
·úÊª¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¶õÃæÏ²¼¤òÊâ¤¯Â²»¤¬ÉÔ°Õ¤ËÊ¹¤³¤¨¡¢ÃæÄí¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤Î»Ñ¤¬¤Õ¤ÈÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤·¤«¤·ÃæÄí¤Î¶¦ÍÑ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö½»¿ÍÆ±»Î¤Ç¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È·úÊª¤«¤é¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡£
Ìë¤ÎÅ·¿ÀÄ®place¡£ÆüÃæ¤È¤¬¤é¤ê¤È·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§À¾Àî¸øÏ¯¡Ë
¡Ö²¼¤Î³¬¤âÃæÊ¢¤Î³¬¤â¡¢Äº¾å¤Î8³¬¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ìÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¾ì½ê¤´¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤¹¡£»×¤¤»×¤¤¤Ë²È¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹Ž£
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¼«Í³¤ËÊë¤é¤»¤ë¾ì½ê¡£¾¯¤·¤º¤ÄÆþµï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤«¤ÇÃæÄí¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¾®¤µ¤Ê¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê²»¤Ç²»³Ú¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹½»¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÌÚ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°Ï¤Þ¤ì¤¿´¶³Ð¤È¡¢¸÷¤äÉ÷¤¬ÄÌ¤ë³«Êü´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ·¿ÀÄ®place¡£¤Û¤Î°Å¤µ¤È¡¢¸÷¤äÉ÷¡¢ÎÐ¤ÎÊÑ²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÃæÄí¤Ï¡¢½»¿Í¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤µï¾ì½ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¿Í¤¬Êë¤é¤·»Ï¤á¤¿ÅòÅç¤Î½»Âð¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£°Û¹ñ¤ÎÏ©ÃÏ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀÅ¤«¤Ê¶µ²ñ¡¢¥¬¥¦¥Ç¥£¤¬Àß·×¤·¤¿¥«¥µ¡¦¥ß¥é½»Âð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÇÆÈÆÃ¤Ê¶õµ¤¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤ò²¡¤¹¤È¡¢µ»ö¤ËºÜ¤»¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Éô²°¤Î¼Ì¿¿¤ä·úÊªÆâÉô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¤Þ¤ë¤Ç¥¬¥¦¥Ç¥£¤Î·úÃÛ¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ëÅòÅç¤ÎÅ·¿ÀÄ®place¡£¼Ì¿¿¤ÏÃæÄí¤«¤éÅ·°æ¤ò¸«¾å¤²¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¡Ê¼Ì¿¿¡§ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡ÊÎëÌÚ ¤æ¤¦»Ò ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë