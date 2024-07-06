ÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¤«²þ³×ÇÉ¤«¡¢¥¤¥é¥ó·èÁªÅêÉ¼¡¡4»þ´Ö±äÄ¹¤ÎËö¡¢³«É¼»Ï¤Þ¤ë
¡¡19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥é¥óÂçÅýÎÎÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¡¢³«É¼ºî¶È¤¬6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Á´¹ñ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ³×ÇÉ¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó¸µÊÝ·òÁê¡Ê69¡Ë¤ÈÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¤Î¥¸¥ã¥ê¥ê¸µºÇ¹â°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ê58¡Ë¤¬ÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÀª¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î6ÆüÃæ¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¥¤¥é¥óÂçÅýÎÎÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë»ÔÌ±¡á2024Ç¯7·î5Æü¡¢¥Æ¥Ø¥é¥ó¡¢º´Æ£Ã£Ìï»£±Æ
¡¡ÅêÉ¼¤Ï5Æü¸áÁ°8»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Åö½é¤Ï¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë6Æü¸áÁ°0»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¡£ÂÎÀ©»Ù»ý¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÉ½¤¹¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÅêÉ¼Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¸½¿¦¤Î¥é¥¤¥·ÂçÅýÎÎ¤¬5·î¤Ë¥Ø¥êÄÆÍî¤Ç»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦Áªµó¤À¡£¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥ó»á¤¬¾¡¤Æ¤Ð2001Ç¯¤Î¥Ï¥¿¥ßÂçÅýÎÎºÆÁª°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Î²þ³×ÇÉ¤Î¾¡Íø¡£°ìÊý¡¢¥¸¥ã¥ê¥ê»á¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢21Ç¯¤Î¥é¥¤¥·»Õ¤Î½éÅöÁª¤ËÂ³¤¡¢2²óÏ¢Â³¤ÎÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£