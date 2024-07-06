²Æ¤Î¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤â¥¹¥«¥Ã¤ÈÁÖ²÷¡ª¡¡Á´¹ñ106Á¬Åò¤Ç³«ºÅ¡Ö¥¬¥é¥¹¤Ó¤ó¤Ç¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï»Ô¡×¤Ç¶Ë³Ú¤Ø
¤¢¡¼¾ø¤·½ë¤¤......¡£
¿ÈÂÎ¤â´À¤Ç¤Ù¤È¤Ù¤È¤¹¤ë¤·¡¢¤Î¤É¤â´¥¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁÖ²÷¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2024Ç¯7·î5Æü¡Á8·î31Æü¤Î´ü´Ö¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö¥¬¥é¥¹¤Ó¤ó¤Ç¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï»Ô¡×¡£
¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï¤¹¤ë°ûÎÁ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥µ¥¤¥À¡¼¤ä¥é¥à¥Í¡¢¤·¤«¤âÎÃ¤·µ¤¤Ê¥¬¥é¥¹¤Ó¤ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤é¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Ë¿·½É¤Î¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥Ç¥ê¥« Bonna¡¿¥Ü¥ó¥Ê ¿·½ÉÃæÂ¼²°¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬......º£Ç¯¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡£
¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¡¦Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀÐÀî¡¦´ôÉì¡¦°¦ÃÎ¡¦»°½Å¡¦ÉÙ»³¡¦Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦Ê¼¸Ë106¤ÎÁ¬Åò¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡ª
´À¤âÎ®¤»¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤Î¤É¤ò½á¤»¤ë¤Ã¤Æ......ºÇ¹â¤«¡ª¡©
Á´¹ñ¤´ÅöÃÏ°ûÎÁ37¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï¤ÏÁ´Éô¤Ç37¼ïÎà¡£
¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¤Î³ÆÃÏ¤Î¤´ÅöÃÏ¥µ¥¤¥À¡¼¤ä¤´ÅöÃÏ¥é¥à¥Í¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÌ¤ÏÀÄ¿¹¡¢Æî¤Ïº´²ì¸©¤Þ¤Ç¡£ÆÃ»ºÉÊ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥µ¥¤¥À¡¼¤ä¡¢Ì¾½ê¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¥³¡¼¥é¤Ê¤É¤¬¥º¥é¥ê¡£¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¿ô¡¢37¼ïÎà¡ª
3Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¥¬¥é¥¹¤Ó¤ó¶¨²ñ¡×¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁ¬Åò¤¬¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤Î°ûÎÁ¤òÃÖ¤¯¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¼«Ê¬¤Î°û¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¹Ô¤Ã¤¿Á¬Åò¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ï±¿¼¡Âè¤À¤¬¡¢Á¬Åò¸å¤Ë°û¤à¤´ÅöÃÏ¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï¤Ï¡¢¤É¤ì¤Ç¤â¶Ë¾å¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Åò¾å¤ê¸å¤ÎÉ÷·Ê¤ò»²²Ã¾¦ÉÊ¤Î¥¬¥é¥¹ÉÓ¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·SNS¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç10¿Í¤Ë¹ë²Ú¤Ó¤óµÍ¤á¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ï¡Ö#¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï»Ô¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£