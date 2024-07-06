¥é¥Ë¥¨¥ê´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤Î¥«¥ê¥¢¥ê¡¢»ÄÎ±ÀÁÉé¿Í¤Î¥À¥Ó¥Ç¡¦¥Ë¥³¥é»á¤ò¿·´ÆÆÄ¤Ë¾·¤Ø¤¤
¥«¥ê¥¢¥ê¤Ï5Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Î¥À¥Ó¥Ç¡¦¥Ë¥³¥é»á(51)¤ò¿·´ÆÆÄ¤Ë¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤ò15°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥«¥ê¥¢¥ê¤Ï¡¢5·î21Æü¤Ë2023Ç¯1·î¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥é¥Ë¥¨¥ê´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸åÇ¤¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥¯¥í¥È¡¼¥Í¤ä¥µ¥ì¥ë¥Ë¥¿¡¼¥Ê¤ò¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤«¤éµß¤¤½Ð¤·¡¢¡È»ÄÎ±ÀÁÉé¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥³¥é»á¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¥ó¥Ý¥ê¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¡£
½¢Ç¤¸å¤Ï6ÀïÉé¤±¤Ê¤·(3¾¡3Ê¬¤±)¤È¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤â¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¡£¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÀá¤Î¥í¡¼¥ÞÀï¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î·àÅªÃÆ¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ÄÎ±·÷¤Î17°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢¥¨¥ó¥Ý¥ê¤ò´ñÀ×¤ÎµÕÅ¾»ÄÎ±¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤ò15°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥«¥ê¥¢¥ê¤Ï¡¢5·î21Æü¤Ë2023Ç¯1·î¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥é¥Ë¥¨¥ê´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸åÇ¤¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥¯¥í¥È¡¼¥Í¤ä¥µ¥ì¥ë¥Ë¥¿¡¼¥Ê¤ò¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤«¤éµß¤¤½Ð¤·¡¢¡È»ÄÎ±ÀÁÉé¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥³¥é»á¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¥ó¥Ý¥ê¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¡£
½¢Ç¤¸å¤Ï6ÀïÉé¤±¤Ê¤·(3¾¡3Ê¬¤±)¤È¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤â¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¡£¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÀá¤Î¥í¡¼¥ÞÀï¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î·àÅªÃÆ¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ÄÎ±·÷¤Î17°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢¥¨¥ó¥Ý¥ê¤ò´ñÀ×¤ÎµÕÅ¾»ÄÎ±¤ËÆ³¤¤¤¿¡£