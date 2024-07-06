¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÇÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤¬³«Ëë¡ª¡É¸×¤Î¸µº¸ÏÓ¡É²£»³ÍººÈ¡õ»³ËÜæÆÌé¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤è¤êÆñ¤·¤¤(¾Ð)¡×
¡ÖÉþ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¤â¸Å¤¤µ²±¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÍÎÉþ²°¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢±î¤ÎÊÁ¤ÎÉþ¤òËèÆüÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤Î»ØÆ³¼Ô¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢²òÀâ¼Ô¤ËÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¡½¡½¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¿ôÂ¿¤¢¤ì¤É¡¢Éþ¾þ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾¯¿ôÇÉ¤À¤í¤¦¡£
¡Ç14Ç¯¤Î±É¸÷¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡£MAX151Ò¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤òÇã¤ï¤ì¤Æºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡¢²£»³ÍººÈ¡Ê30¡Ë¤Ï¤½¤Îµ©Í¤Ê°ì¿Í¤À¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç²¿ÅÙ¤âßê¤á¤¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¡¢Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¡£¡Ç20Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¸å¡¢¡Ç22Ç¯£±·î¤«¤é¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼SIR¤ËÆþ¼Ò¡£ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âÉþ¾þ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë´Ø·¸¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬SIRÆþ¼Ò¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸æ±ï¤È´Ä¶¤ò³è¤«¤½¤¦¤È£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¼ÒÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØGAUCHER¡Ê¥´¡¼¥·¥§¡Ë¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ëGAUCHER¤ò²£»³¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢¸µ¥È¥éÀï»Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ç13Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿»³ËÜæÆÌé¡Ê35¡Ë¡£»³ËÜ¤â¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
Æó¿Í¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤éµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë°ì½ï¤ËÉþ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢²£»³¤ò·ï¡Ê¤¯¤À¤ó¡Ë¤ÎÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤â»³ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤¬¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼ZEAL¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬SIR¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±ï¤Ç²£»³¤ÏSIR¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÝ¸±¤ÎÂåÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢GAUCHER¤Ë¤Î¤ß¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï²£»³¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÀ¸ÃÏÁª¤Ó¡¢²Ã¹©¤Ê¤ÉÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¡£»³ËÜ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº¸Åê¤²¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³ËÜ¡Ë¡¢¡Öº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë²Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¡×¡Ê²£»³¡Ë¤ÈÌîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤À¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£²£»³¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¼´¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£¼«Ê¬¤¬¡È¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Í¤Ë¹ØÆþ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Æó¿Í¤ÎÄ©Àï¤ò¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²£»³¤ÏÊ¿Æü¤ÏÆàÎÉ¸©Æâ¤Ë¼Ú¤ê¤¿¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÃ±¿ÈÉëÇ¤¡£Ê¼¸Ë¸©¤ÇÊë¤é¤¹²ÈÂ²¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï½µËö¤À¤±¤À¤¬¡¢¡ÖÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
»³ËÜ¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌðÌîà¢ÂçÁ°´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸å²ù¤·¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤ß¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤µ¤¤¡½¡½¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
À¼¤ò¤«¤±¤º¤È¤â¡¢ÀÅ¤«¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤â¤¢¤ë¡£¹ØÆþ¼Ô¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æó¿Í¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¹â¶¶ÍÚ¿Í¡Ê28¡Ë¡¢¼é¸î¿À¤Î´äºêÍ¥¡Ê33¡Ë¡¢°ìºòÇ¯¤ÎºÇÂ¿¾¡Åê¼ê¤Ç¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÄÌø¹¸ÍÎ¡Ê30¡Ë¤Ï¾ïÏ¢¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµîÇ¯¤ÎÆüËÜ°ì¤Ï¿´¤«¤é´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¸½Ìò¤ò²á¤´¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡£º£µ¨¤â¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â£´°Ì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²£»³¡Ë
ºå¿À»þÂå¤ÎºÇ¹â¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡½¡½»³ËÜ¤Ï¡Ö½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¡×¡Ê¡Ç15Ç¯10·î¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç£µ²ó£²¼ºÅÀ¡Ë¡¢²£»³¤Ï¡Ö¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡×¡Ê¡Ç15Ç¯£µ·î¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îµð¿ÍÀï¤Ç£·²ó£±¼ºÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë½Ö´Ö¤ò¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç·Ð¸³¤¹¤Ù¤¯¡¢Æó¿Í¤Ïº£Æü¤âï®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£¸·î10Æü¤Ë¤ÏÏÂ²Î»³¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç²Î¼ê¤Îhitomi¡Ê48¡Ë¡¢È¼ÅÔÈþ»Ò¡Ê45¡Ë¡¢¼ò°æË¡»Ò¡Ê53¡Ë¤é¤ò¾·¤¤¤ÆÌîµå¤È²»³Ú¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBALL&MUSIC¥Õ¥§¥¹¡Ápresented by GAUCHER¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡È³¹¤ËÌîµå¤ò¡É¤È¤¤¤¦GAUCHER¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢º£¤Þ¤ÇÌîµå¤Ë¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤ò¥Ê¥Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¤ß¤ÎGAUCHER¤ÎÉþ¤òÅöÆü¤Ï²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
º¸ÏÓ¥³¥ó¥Ó¤ÏÂèÆó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤âµ±¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«⁉
¼èºà¡¦Ê¸¡§¶âµÜÃÎ´õ