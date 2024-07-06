¡ÚÎ¦¾å¡ÛÁö¤êÉýÄ·¤Ó¡¦¶¶²¬Í¥µ±¡¡ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤Î11¥»¥ó¥Á¡Öº£¤Ê¤é¼ê¤ÏÆÏ¤¯¡×¤È·è°Õ
Î¦¾å¡¦Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¡¢¶¶²¬Í¥µ±Áª¼ê¤¬5Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6·î28Æü¡Á30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¶¶²¬Áª¼ê¡£
Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀª37Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆþ¾Þ¤Ç6°Ì¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¡ÖÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«11¥»¥ó¥Á¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¤¿¤°¤ê´ó¤»¤é¤ì¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È11¥»¥ó¥Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Î¼Â¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£¤Ê¤é¤½¤³¤Ë¼ê¤ÏÆÏ¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶¶²¬Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ì¸À¡¢¡Ö¼ñÌ£¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¹¥¤¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¡¢Ã¯¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¥µ»¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡¢¶¶²¬Áª¼ê¡£
2022Ç¯¤Î½©¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ë¤È¡¢½õÁö¤òÃæ¿´¤Ë¶¯²½¡£¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÁ´Éô¤ä¤ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¼«ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²ù¤¤¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤ì¼ºÇÔ¤·¤¿¤é4Ç¯¸å¤Ê¤Î¤Ç¡£Ç³¤¨¿Ô¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤ê¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È³Î¸Ç¤¿¤ë·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¶¶²¬Áª¼ê¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃË»ÒÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤Ï¡¢8·î4Æü¤ËÍ½Áª¡¢6Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£