¡ÖÅÔÌ±¤â¿¿·õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×ÅÔÃÎ»öÁª¥µ¥Ý¡¼¥È·Ð¸³¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÈÂ¿ÍÍ²½¤·¤¹¤®¤¿¡ÉÁªµó
¡¡7·î7Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó2024¡£¸½¿¦¡¦¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Î2´ü8Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÅÔÀ¯±¿±Ä¤ÎÉ¾²Á¤¬Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤Æ»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÏ¡çÖ»á¡¢¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤ÎÁ°»ÔÄ¹¡¦ÀÐ´Ý¿Æó»á¤é¤¬½ÐÇÏ¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¤Ê¤ó¤È50¿Í°Ê¾å¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¡£ÅÔÃÎ»öÁª¤Ã¤Æ°ìÂÎ¡Ä¡Ä¡£
Â¿ÍÍ²½¤·¤¹¤®¤ëÅÔÃÎ»öÁª¤Î¸«¤É¤³¤í
¡¡ÅìµþÅÔ¤ÎÍ½»»¤Ï8Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤Î³Û¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ä¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¹ñ²ÈÍ½»»¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÂÉ¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦Á¥Æ¬¤ÎÀÕÌ³¤ÈÌò³ä¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡Á°²ó4Ç¯Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î22¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤Ï50¿Í°Ê¾å¤¬Î©¸õÊä¡£Âè1²ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1947Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÅÔÄ¹´±Áªµó¤¬¤ï¤º¤«8¿Í¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤Î¿ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹ÏÀÀâ°Ñ°÷¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¹Êó¼¼Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÅÄÉô¹¯´î¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤¤µ¤ó¤äÃöÀ¥Ä¾¼ù¤µ¤ó¤ÎÁªµó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃöÀ¥¤µ¤ó¤¬ÅÔÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿2012Ç¯¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤äÆ°²è¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¦¥Í¥Ã¥ÈÁªµó¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢À¯¸«ÊüÁ÷¡¢¿·Ê¹¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤È¤¤¤Ã¤¿¸Â¤é¤ì¤¿¾ì¤Ç¤·¤«¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¾ì¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÀÐ´Ý¿Æó¤µ¤ó¤ÏYouTube¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿Í¡£ÀïÎ¬¤¬Â¿³Ñ²½¤¹¤ëÎáÏÂ¤ÎÁªµó¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±É¼¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÅÄÉô¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÍÌ¾ÌµÌ¾Ìä¤ï¤º¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤äYouTube¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦Ãæ¾¾¡¢¥Þ¥Ã¥¯ÀÖºä¤È¤¤¤Ã¤¿¾ïÏ¢¸õÊä¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¡Âè¤Ë¸õÊä¼Ô¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ë¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡©¡×¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤Î©¸õÊä¼Ô¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¡È´é¤òÇä¤ë¡É¤¿¤á¤À¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¹çÅÀ¤¬¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¸Î¡¦ÆâÅÄÍµÌé»á¤ä³°»³¹±°ì»á¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯¸«ÊüÁ÷¤ÇÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ï¡¢ÊÝ¼éÂÐ³×¿·¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±½ã¤Ê¹½Â¤¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Åìµþ¤¬»ý¤Ä¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤ÊÆÃÄ§¤¬¡¢Áªµó¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÍ½»»¤ò»ý¤ÄÅìµþ¤Î¼óÄ¹¤ò·è¤á¤ëÁªµó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÔÀ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿·õ¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤äÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¤ÎºÆ³«È¯¡¢Êª²Á¹âÆÂÐºö¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤ÆÏÀÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÅìµþÅÔ¤Î¿¦°÷¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÔÃÎ»ö¤Ë¤Ï¡Ø²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÌÀ³Î¤«¤Ä¡¢¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¸Î¡¦ÎëÌÚ½Ó°ìÅÔÃÎ»ö¤ÏÂ¿Ëà¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Î³«È¯¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÅìµþ¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¸ý¤âÀÇ¼ý¤â¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¡¢³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬½»¤àÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î¿Í¸ý¤Ï90Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÇ¼ý¤Ê¤É¤ÏÃæ±û3¶è¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ãæ±û¶è¡¢¹Á¶è¡Ë¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£
¡¡Åìµþ¤ò¹ñºÝÅª¤Ê³¹¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê»ëÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤ÎÆÃÄ§¤ò½Û´Ä¤µ¤»¡¢Êä´°¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅìµþ¤ò¤Ä¤¯¤ë»ëÅÀ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÅÔÃÎ»öÁª¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤¬Ä¾ÀÜÁª¤Ù¤ëÁªµó¡£°ì¹ñ¤Î¼ç¤ò»ä¤¿¤Á¤¬·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÔÌ±¤â¿¿·õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²æºÊ¹°¿ò