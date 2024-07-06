ÆóµÜÏÂÌé¡¢£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Ë¡ÖÍò¤Ï¥é¥¤¥Ö¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤¤¤ä¡Ä¡£¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ä£Ô£Â£Ó·ÏÆÃÈÖ¤ÇÌÀ¤«¤¹
¡¡¡ÖÍò¡×¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤È¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¤Î£¹¿Í¤¬£µÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÆÃÈÖ¡ÖÆóµÜ¹§ÂÀÏº¤½¤ì¥¹¥Î¹çÂÎ£Ó£Ð¡×¡Ê¸á¸å£¶»þÈ¾¡Ë¤Ç¶¦±é¡£ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Ë»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿ÆóµÜ¤È»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤Ã¤¿£¹¿Í¡£
¡¡Ä¹»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¿¼ß·Ã¤ºÈ¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÍò¤òºî¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Íò¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ïº£¸å¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤Ë¤â¡Ö¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÆóµÜ¤Ï°ìÇïÃÖ¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡Ä¡£¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡º´µ×´Ö¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼¡Âè¡©¡×¤È½Å¤Í¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼¡Âè¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸þ°æ¹¯Æó¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢Íè¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£