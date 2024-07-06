¹¾Æ¬2¡§50¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥±¡Ö¼Â¤ÏÎ¢¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤½¤Î¸å¡ÈGO¥µ¥¤¥ó¡É
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹¾Æ¬2¡§50¡Ê59¡Ë¤¬¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢È¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹¾Æ¬2¡§50¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¡Ö¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡×¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤â¼Â¤ÏÎ¢¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤È·ë¹½¤Ê¿ô¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤¦¤Á¤Î¾¾ËÜ¤¬¤¹¤´¤¤¹¾Æ¬¤µ¤ó¤ò¤´»ØÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡É¤È¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈÖÁÈÆâ¤Î¥Î¥ê¤Ç¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤òÃã²½¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é²¶¤Ï¡È¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î°ìÌç¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼ê»þÂå¤Î´¶¼Õ¤«¤é¡¢½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤±¤É¡¢6²óÌÜ¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ºÆ¤Ó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ó¤ÞÅì¤µ¤ó¡ÊÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡Ë¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î1ÈÖÂâÄ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¿Í¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢²¶¤âOK¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇGO¥µ¥¤¥ó½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö¥¬¥¤Î»È¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£