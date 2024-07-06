¼·Í¼¾Þ¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡¡º£Ç¯ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç°ìÈ¯¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤À¡ª
¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¤¬ÆÉ¤à¡Ö£³Ï¢Ã±¤Î¥Ò¥â·ê¡×
¡½¡½º£½µ¤ÎÊ¡Åç¤Ç¤ÏÅÁÅý¤Î½Å¾Þ¡¢£ÇIII¼·Í¼¾Þ¡Ê£··î£·Æü¡¿Ê¡Åç¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¤Î"¼·Í¼·èÀï"¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀ¾¡Ë¼·Í¼¾Þ¤Ï²Æ¤ÎÊ¡Åç³«ºÅ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÆü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇÆø¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼·Í¼¾Þ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï1993Ç¯¤Î¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊÂçÆ¨Áö·à¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á°È¾1000£íÄÌ²á¤¬57ÉÃ£´¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈô¤Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸åÂ³¤Ë±Æ¤òÆ§¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£´ÇÏ¿Èº¹¤Î´°¾¡·à¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿2010Ç¯¡¢ºÇ¸åÊý¤«¤é¤ÎÄ¾Àþ°ìµ¤¤Ç"¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿"¥É¥â¥Ê¥é¥º¤Î¶¯½±¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä¾Àþ¤ÎÃ»¤¤Ê¡Åç¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤À¤±¤Ç15Æ¬¤ò¥´¥Ü¥¦È´¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¯¡¢¤¢¤ÎËöµÓ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2000£í¤Î¥Ï¥ó¥ÇÀï¤Ç¤¢¤ë¼·Í¼¾Þ¤Ï¤É¤Î¿ÍÇÏ¤â¾¡¤Á¤ËÆ°¤¯¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ã±Ä´¤Ê¶¥ÇÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÑÀï¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÇÌÌÇò¤¤¥ì¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²áµî£¶Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢Á°È¾1000£í¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤¬¡¢60ÉÃÂæ°Ê¾å¤¬£³²ó¡¢58ÉÃÂæ¤¬£³²ó¡£¤½¤ÎÇ¯¤´¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î¾¶ËÃ¼¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅ¸³«¤ò¤É¤¦ÆÉ¤à¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤ì¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËºòÇ¯¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀïÁ°¤Ï¡ÖÆ¨¤²¡¦Àè¹ÔÇÏ¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÂ®¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁ°È¾1000£í¤¬60ÉÃ£·¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ¨¤²ÇÏ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÂâÎó¤¬Áá¡¹¤Ë·è¤Þ¤ë¤ÈÍî¤Á¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ¨¤²ÇÏ¤Î¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ³¼ê¤ÎÀ³Ê¤ä¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ³¾è·¹¸þ¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Ï¥»¥¤¥¦¥ó¥×¥é¥Á¥Ê¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤È¥Ð¥Ó¥Ã¥È¡Ê²´£·ºÐ¡Ë¤¬Æ¨¤²¸õÊä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¥¤ê¹ç¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¥»¥¤¥¦¥ó¥×¥é¥Á¥Ê¤ÏÁ´£´¾¡¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¡£º£²ó°È¾å¤òÌ³¤á¤ë¸¶Í¥²ðµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿ºÝ¤â¡¢£´ÅÙ¤È¤â¤¹¤Ù¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïË¡¤Ë¤ÏÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÇÏ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢1000£íÄÌ²á¤¬60ÉÃ°Ê¾å¤Î¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¡£Â®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤à¤è¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Á°Áö¤Î£ÇIIIÌÄÈøµÇ°¡Ê£·Ãå¡££¶·î£±Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Çµ×¡¹¤ËÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾1000£í58ÉÃ£·¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¿ÉÊú¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È±¿¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ï£³ÁöÁ°¤Î£ÇIIµþÅÔµÇ°¡Ê£²·î11Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤Ç£³Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¥¤ì¤¿£²ÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤ÇÇ´¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÀè¹Ô·ã²½¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡Àè½µ¤Î£ÇIII¥é¥¸¥ªNIKKEI¾Þ¡ÊÊ¡Åç¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤¬ºÇ¸åÊý¤«¤é¤ÎÂç³°°ìµ¤¤Ë¤è¤ëº¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¶¥ÇÏ¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î¿´Íý¤Ë¤â¡Öº£¤ÎÊ¡Åç¤Ïº¹¤·¤âÍø¤¯¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î·¹¸þ¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢Á°È¾1000£í¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥à¤Ï60ÉÃ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Î"¥¤¥ó¡¦Á°"¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¶¥ÇÏ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ê¡Åç¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾¡Éé¤É¤³¤í¤Çµ÷Î¥¥í¥¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤¬¤Ç¤¤ëÇÏ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½Àè¹ÔÍÍø¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¡¢´ïÍÑ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÇÏ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡º£²ó¤«¤é¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ó¥Ç¥£¥¹¥¦¥§¥¤¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥°Ì¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹¥Áö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦ÇÏ¤Ç¤¹¡£
¼·Í¼¾Þ¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ó¥Ç¥£¥¹¥¦¥§¥¤¡¡photo by Sankei Visual
¡¡º£²ó¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Á°Áö¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡¦Ê¡ÅçÌ±ÊóÇÕ¡Ê£´·î14Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹¥°Ì¤Ç³°ÌÜ¤ò²ó¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÁÇÏ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±Æ¬Ê¬¤Ç¤âÆâÌÜ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÇÏ¤¬²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï½¸ÃæÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Æ¨¤²ÇÏ¤ÎÄ¾¸å¡¢£²ÎóÌÜ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈ´¤±½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ìÈ¯¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤ò¡Ö¥Ò¥â·êÇÏ¡×¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£