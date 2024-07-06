¡Ö¥¢¥Þ¥×¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤â¤Ï¤äÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¡©¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¢¥Þ¥×¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤Î¡Ö¥¢¥Þ¥×¥é¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍÎÁ²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥¢¥Þ¥×¥é¤È¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÍÎÁ²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç³Æ¼ïÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡ÊÆ°²èÇÛ¿®¡Ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ê²»³ÚÇÛ¿®¡Ë¡¦¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥¢¥Þ¥×¥é¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æ°²è»ëÄ°¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë