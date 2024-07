フジテレビ系大型バラエティ特番『FNS27時間テレビ 日本一たのしい学園祭!』(20日18:30〜)で放送される『FNS逃走中』の出場メンバーが意気込みをコメントした。上段左から 丸山礼、河合郁人、宮本茉由、守屋茜、すがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)、箭内夢菜、永井大、増田貴久(NEWS)、大村朋宏(トータルテンボス)/中段左から 千賀健永(Kis-My-Ft2)、市川美余、はじめしゃちょー、松本薫、橘ケンチ(EXILE)、渋谷凪咲、河本準一(次長課長)、武尊、枡田絵理奈/下段左から 高岸宏行(ティモンディ)、豊ノ島、松田宣浩、キンタロー。、日本一おもしろい大崎(ちゃんぴおんず)、EXILE NESMITH、永野宗典、柏木由紀、真栄田賢(スリムクラブ)

昨年と同様、全国FNS系列27局の各代表者27人が集結し、さらに総合司会の霜降り明星、チョコレートプラネットの2組4人もエントリー。総勢31人の逃走者が、山梨県の日本航空高等学校を舞台に、生徒たちも巻き込んだ140分間の特別ゲームに挑戦する。また、ハナコの3人は、逃走者とは別の役割でゲームに参加す。3人が戦況にどのように関わり、逃走者たちにどんな影響を与えるのかも見どころだ。FNS各局を代表する逃走者には、それぞれの局の放送地域の出身者や、同局が制作する番組のレギュラー出演者など、ゆかりのある芸能人がエントリー。昨年の大みそかに生放送で開催した『逃走中〜お台場リベンジャーズ〜』のリベンジを誓い気炎を吐く増田貴久(NEWS)、昨年の『FNS逃走中』にも参戦した河合郁人、そして今回が初出場となる千賀健永(Kis-My-Ft2)。また、EXILEからは、スピードに自信を持つ橘ケンチとEXILE NESMITHが登場。ほか、念願の初参戦となる元NMB48の渋谷凪咲や、今年AKB48を卒業した柏木由紀、元櫻坂46の守屋茜も、し烈な逃走劇に立ち向かう。はじめしゃちょーは、3度目の参戦にして初の逃走成功なるか。さらに、アスリート勢も参戦。K-1史上初・世界3階級制覇王者・武尊のほか、元力士の豊ノ島、柔道五輪金メダリストの松本薫、元プロ野球選手の松田宣浩、元カーリング日本代表の市川美余が参戦。パワー、スピード、スタミナなど、それぞれの武器を提げてハンターとの勝負に臨む。個性豊かなお笑い芸人も。『27時間テレビ』の目玉企画「カギダンススタジアム」にも出場する丸山礼をはじめ、お笑い界屈指のアスリート芸人・高岸宏行(ティモンディ)、悲願である初の逃走成功を目指す河本準一(次長課長)、誰よりもかっこいいところを見せたいすがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)、大村朋宏(トータルテンボス)、日本一おもしろい大崎(ちゃんぴおんず)、真栄田賢(スリムクラブ)、キンタロー。がエントリー。また、俳優界から永井大、永野宗典、宮本茉由、箭内夢菜、さらに、フリーアナウンサーの桝田絵理奈ら、バラエティ豊かな逃走者たちが一堂に会する。○■丸山礼 <北海道文化放送代表>――意気込みのほどをお聞かせください。「やっぱり、逃走成功!それしか目指してません!ティーンのカリスマとして一生懸命頑張ります!」――賞金の使い道は?「私はYouTubeをやっていて、ありがたいことに、チャンネル登録者が127万人もいるんです。賞金をゲットできたら、その方たちに向けて、いろいろな企画ができたら面白そうだなと思っていて。地元の北海道に帰るたびに、新千歳空港を降りたときにたくさんの広告を目にするんですけど、広告のモデルになってる人がすごくうらやましいんですね。だから、そこの広告を買収…それは言い過ぎかもしれないですけど(笑)、広告枠をゲットするべく、何かできないかな〜とか、考えてます」○■河合郁人 <岩手めんこいテレビ代表>――意気込みのほどをお聞かせください。「僕はいつも岩手県のいろいろな場所にロケに行っているので、子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまで、街中でたくさんの方が話しかけてきてくださるんです。だから、岩手めんこいテレビだけでなく、岩手のみなさん全員の気持ちを背負って頑張りたいと思います。賞金もしっかり勝ち取って、岩手に持っていって…実は、岩手に持っていくかどうかは迷ってるんですけど(笑)、とにかく最後まで逃げ切りたいです!あと今回、事務所の仲間であるまっすー(増田貴久)と千賀(健永)には絶対に負けたくないですね。まっすーは、僕より半年ぐらい先輩ではあるんですが、ジュニア時代を一緒に過ごした仲間ですし、千賀とは、お互いのグループ同士(A.B.C-ZとKis-My-Ft2)で、一緒にコンサートをやったこともありますし。そんな昔からの仲間だからこそ、負けたくないという気持ちが強いです」○■増田貴久(NEWS) <フジテレビ代表>――意気込みのほどをお聞かせください。「まさかこの僕が、フジテレビを代表させてもらう日が来るなんて…。今、異様なプレッシャーを感じています(笑)」――今回の作戦は?「去年の大みそかの特番(『逃走中〜お台場リベンジャーズ〜』)に出演させてもらったときは、ミッションをクリアした後、ハンターに見つかって、逃げていたら、反対側からハンターが出てきて、はさみ撃ちにされたんですよ。全部でハンターが3体しかいないのに、僕を捕まえるのに2体も来たっていう。実はちょっと怒ってるんです(笑)。だから今回は、はさみ撃ちだけは気をつけたいなと。今回の舞台は航空学校なので、飛行機に乗って逃げようかと思ってるんですけど(笑)。とにかく、しっかり逃げ切って、かっこいいところを見せたいです!」○■千賀健永(Kis-My-Ft2) <東海テレビ代表>――意気込みのほどをお聞かせください。「すごく楽しみです!『逃走中』は以前、(Kis-My-Ft2)メンバーの宮田(俊哉)も参加させていただいたことがあるんですけど、あまり良い結果を残せなかったと聞いているので(笑)、宮田の分も頑張りたいと思います。それと今回、東海テレビを代表して参加させていただいているので、たくさん活躍して、1人でも多くの人に東海テレビの楽しい番組を知っていただけたらうれしいです」――今回の作戦は?「まず最初に、隠れられる場所を探して、いいところがあれば、そこに隠れる。とにかく、出過ぎない、かっこつけすぎない、そういうところを意識して、逃走者のみなさんとは適度に協力し合いながら、最後まで生き残れるように、うまくやっていければいいなと思います」○■橘ケンチ(EXILE) <福井テレビ代表>――賞金の使い道は?「もしも(賞金を)獲れたら、メンバーと福井に行って、おいしいものをたらふく食べたいと思います」――意気込みのほどをお聞かせください。「(※空を見上げながら)すっかり日差しも全開になってきたので、全力で頑張りたいと思います!お願いします!」○■渋谷凪咲 <カンテレ代表>――意気込みのほどをお聞かせください。「この間、レギュラーで出演させていただいている『よ〜いドン!』の生放送終わりに、局内中から集めたんじゃないかっていうくらい、たくさんのカンテレのスタッフのみなさんが、私のお見送りをしてくださったんです。“凪ちゃん、『逃走中』、本当に頑張ってね”って激励されながら、エレベーターの扉が閉まって(笑)。あの光景がいまだに忘れられないので、カンテレのみなさんの顔に泥を塗ることのないよう、1秒でも多く映れるように頑張ります!賞金も満額を狙います!」――賞金の使い道は?「一つは、カンテレ中、テレビ局を挙げて、みんなで打ち上げ(笑)。あとは、いつも両親が海外に行きたいと言ってるので、できたら両親に海外旅行をプレゼントしたいです」○■武尊 <TSKさんいん中央テレビ代表>――賞金の使い道は?「やるからには、最後まで逃げ切って、鳥取に帰っておいしいものを食べたいと思います。あと、引っ越そうと思ってたので、(賞金が)余ったら家電を買います(笑)」――今回の作戦は?「現役アスリートなので、ひたすら走りたいと思います(笑)。今回、2回目の出場になるんですけど、前回の初出場のときは、ビビって、ミッションを1個も挑戦できなかったんですよ、とにかくハンターが怖すぎて(笑)。なので今回は、ミッションに積極的に参加していこうかなと。試合に出るときと同じ感じで、ガンガン攻めていこうかなと思います」○■EXILE NESMITH <テレビ熊本代表>――賞金の使い道は?「今年、回らせていただいたアリーナツアー(EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2024「THE FAR EAST COWBOYZ」)でお世話になった後輩やスタッフと一緒に、ぜひ熊本に行って、みんなで打ち上げをやりたいです(笑)」――今回の作戦は?「ヒット&アウェーです!隠れてばかりじゃいけないと思うので、ちゃんと攻めつつ、周りの状況も把握しながら、勝ちに行きたいなと。誰を味方につけるかっていうところを、やりながら考えていきたいと思います」――意気込みのほどをお聞かせください。「最後までハラハラドキドキ、途中から“これはNESMITH、(逃走成功)いけるんじゃないか?”って思ってもらえるくらい頑張りますので、ぜひ最後まで楽しんでください!」○■FNS逃走中・各局代表逃走者[北海道文化放送] 丸山 礼[岩手めんこいテレビ] 河合郁人[秋田テレビ] 宮本茉由[仙台放送] 守屋 茜[さくらんぼテレビ] すがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)[福島テレビ] 箭内夢菜[NST新潟総合テレビ] 永井 大[フジテレビ] 増田貴久(NEWS)[テレビ静岡] 大村朋宏(トータルテンボス)[東海テレビ] 千賀健永(Kis-My-Ft2)[長野放送] 市川美余[富山テレビ] はじめしゃちょー[石川テレビ] 松本 薫[福井テレビ] 橘ケンチ(EXILE)[カンテレ] 渋谷凪咲[岡山放送] 河本準一(次長課長)[TSKさんいん中央テレビ] 武尊[テレビ新広島] 枡田絵理奈[テレビ愛媛] 高岸宏行(ティモンディ)[高知さんさんテレビ] 豊ノ島[テレビ西日本] 松田宣浩[サガテレビ] キンタロー。[テレビ長崎] 日本一おもしろい大崎(ちゃんぴおんず)[テレビ熊本] EXILE NESMITH[テレビ宮崎] 永野宗典[KTS鹿児島テレビ] 柏木由紀[沖縄テレビ放送] 真栄田 賢(スリムクラブ)(C)フジテレビ