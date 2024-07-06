20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·»æÊ¾È¯¹Ô¤â¡Ä¾Ã¤¨¤¿¡È¤¢¤Î¤ª»¥¡É¤Ïº£¤É¤³¤Ø¡©Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¤³¤Î7·î¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î»æÊ¾¡£Ï¢Æü¤Î¿·»æÊ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Õ¤ÈÉ®¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë»æÊ¾¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·»æÊ¾È¯¹Ô¤â¡Ä¾Ã¤¨¤¿¡È¤¢¤Î¤ª»¥¡É¤Ïº£¤É¤³¤Ø¡©Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡Ö°ì»þ´üÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤¢¤Î¤ª»¥¡ÉºÇ¶á¡Ä¤¤¤ä¡¢¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤é¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡×
É®¼Ô¤ÎÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ïº£¤«¤éÌó24Ç¯Á°¡¢2000Ç¯7·î¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö2Àé±ß»¥¡×¤Ç¤¹¡£È¯¹ÔÅö»þ¤Ïº×¤ê¤Î¤´¤È¤¯Ï¢Æü¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤¿¤¢¤Î»æÊ¾¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¡È¤¢¤Î¤ª»¥¡É
2Àé±ß»¥¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿2000Ç¯¤Ï¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥¤¥ä¡¼¡×¡£Åö»þ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¡¦¾®Ê¥·Ã»°»á¼çÆ³¤Î¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÌÜ¶Ì»ö¶È¤È¤·¤Æ2Àé±ß»¥¤ÏÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤³ÛÌÌ¤Î»æÊ¾ÃÂÀ¸¤Ï°ìËü±ß»¥°ÊÍè42Ç¯¤Ö¤ê¡£
É½ÌÌ¤Ë¤ÏÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼óÎ¤¾ëÀ×¡×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼éÎéÌç¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÃÏÊý³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²Æì¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Î³«ºÅ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2Àé±ß»¥¤Ï¸½ºß¡¢¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡È¾×·â¤Î»ö¼Â¡É¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2Àé±ß»¥¤Ï¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é2Àé±ß»¥¤ÏÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅÔÆâ¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤ëÎ¾ÂØµ¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡Ö2Àé±ß»¥¡×¤ÎÉ½µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¼ê¶ä¹Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡ÖATM¤äÎ¾ÂØµ¡¤Ï2Àé±ß»¥¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢Áë¸ý¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
2Àé±ß»¥¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ÎÁë¸ý¤ÇÎ¾ÂØ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÆþ¼êº¤Æñ¤Ê»æÊ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¡Ö¶ä¹Ô·ôÈ¯Ãí¹â¤Î¿ä°Ü¡×¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¤Ê¤ó¤È2Àé±ß»¥¤Ï2004Ç¯°Ê¹ß¡¢1Ëç¤âÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯¤Ë7.7²¯Ëç¡¢2003Ç¯¤Ë1.1²¯Ëç¤Î2²ó¤À¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë2Àé±ß»¥¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2004Ç¯8·î¤Î5²¯1300ËüËç¤ò¥Ô¡¼¥¯¤ËµÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¸©¤Ë¤ª¤±¤ë2Àé±ß»¥¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢È¯¹ÔÅö»þ¤Î2000Ç¯7·î¤Ï216Ëü1000Ëç¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ2024Ç¯5·îËö»þÅÀ¤Ç776Ëü6000Ëç¤È3ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼²Æì¸©¤Ç¤Î2Àé±ß»¥¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Î®ÄÌÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë2Àé±ß»¥¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Îµ¿Ìä¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢²Æì¸©Æâ¤Î¶ä¹ÔÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëÎ°µå¶ä¹Ô¤Ë¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æì¸©¤Ë¥Û¥ó¥È¤Ë2Àé±ß»¥¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
¡½¡½2Àé±ß»¥¤¬º£¤Ç¤â¸©Æâ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
Î°µå¶ä¹ÔÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö¤Ï¤¤¡¢Â¾¤Î»æÊ¾¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Æü¾ïÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í
¡Ö2Àé±ß»¥¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢²Æì¸©Æâ¤ÎATM¤Îµ¡´ï¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹¹²þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸©Æâ³Æ¶ä¹Ô¤ÎATM¤Ç¤Ï¡¢º£¤Ç¤â2Àé±ß»¥¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ATM¤Ç2Àé±ß»¥¤¬»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡¢²Æì¸©Æâ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËATM¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë2Àé±ß»¥¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¡×
²Æì¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2Àé±ß»¥¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎATM¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë²Æì¸©¤Ç¤Ï2Àé±ß»¥¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²Æì¸©¤Ë2Àé±ß»¥¤¬¿»Æ©¤·¤¿¥ï¥±
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤Ç2Àé±ß»¥¤¬¤è¤¯Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Æ¶á´¶¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖÊÆ·³Åý¼£²¼»þÂå¤Ëµ¶»¥·Ù²ü¤Ç»È¤¤¤Ë¤¯¤¤100¥É¥ë»¥¤è¤êÍøÊØÀ¤Î¤¢¤Ã¤¿20¥É¥ë»¥¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤é¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Î°µå¶ä¹ÔÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö²Æì¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ·³Åý¼£²¼»þÂå¤ËB±ß¡Ê¤³¤Î»þÂå¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»æÊ¾¡Ë¤äÊÆ¥É¥ë¤Ç¡Ø2¡Ù¤ÎÉÕ¤¯»æÊ¾¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Îò»Ë¤¬Í¤ë»ö¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡Ö20¥É¥ë»¥¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é2Àé±ß»¥¤â²Æì¸©¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¤¤¨¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê½ê¤Ç¤Ï¸©Á´ÂÎ¤ÎATM¤Ê¤É¤Îµ¡´ï¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹²þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿»ö¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç2Àé±ß»¥¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢ÉáµÚ¤ª¤è¤ÓÎ®ÄÌ¤·¤¿Í×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢2022Ç¯¤Î½°±¡ºâÌ³¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï2Àé±ß»¥¤¬ÉáµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖATM¤Ç¤Î½Ð¶â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬°ì°ø¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ATM¤Î¹¹²þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¸©Ì±¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î°µå¶ä¹ÔÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ÔÀ¯¤äÌ±´Ö´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ØÆóÀé±ß»¥Î®ÄÌÂ¥¿Ê°Ñ°÷²ñ¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢¸Ä¿Í¤ÇÉáµÚ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡ØÆóÀé±ß»¥Âç»È¡Ù¤Ê¤É¡¢¸©Á´ÂÎ¤ÇÆóÀé±ß»¥¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¡¢²Æì¸©¤Ë2Àé±ß»¥¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬2Àé±ß»¥¤ÎÉáµÚ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Î°µå¶ä¹ÔÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÅØÎÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï2Àé±ß»¥¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¼óÎ¤¾ë¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡Ø¼éÎéÌç¡Ù¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²Æì¸©¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Æì¸©¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»æÊ¾¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²Æì¸©¤Ï¡ØÎ°µå²¦¹ñ¡Ù¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤ä¡¢Åç¤È¤¤¤¦ÃÏÍýÅªÍ×°ø¤âÍ¤ê¡¢¶¿ÅÚ°¦¤Î¶¯¤¤¸©Ì±À¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢²ÐºÒ¤Ç¾Ã¼º¤·¤¿¼óÎ¤¾ëºÆ·ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²ÔÆ¯Åù¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°Õ¼±¾úÀ®¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
24Ç¯Á°¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿2Àé±ß»¥¤¬²Æì¸©¤Ç¹¤¯ÉáµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æì¸©Ì±¤Î¡È¿¼¤¤¶¿ÅÚ°¦¡É¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2Àé±ß»¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²Æì¸©¤ÎÎò»Ë¤È¿¼¤¤¶¿ÅÚ°¦¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¸«¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Êè,
¥Û¥Æ¥ë,
²£ÉÍ,
Ê©ÃÅ,
³ùÁÒ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¡Í×,
Áòµ·,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê