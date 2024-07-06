¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬PKÀï¤ÎËö¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ò·âÇË¡ª ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬ÂÔ¤Ä½à·è¾¡¤Ø¡ª¥í¥Ê¥¦¥É¤ÏºÇ¸å¤ÎEURO¤òÌµÆÀÅÀ¤Ç½ª¤¨¤ë
¡¡¸½ÃÏ£··î£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿EURO2024¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï20Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢º¸SB¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢GK¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥³¥¹¥¿¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Î¾·³¤È¤â¥Ú¡¼¥¹¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ50Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢GK¤ÎÀµÌÌ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡61Ê¬¤Ë¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤â¡¢GK¥á¥Ë¥ã¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î£³Ê¬¸å¤Î·èÄêµ¡¤â¡¢¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥á¥Ë¥ã¥ó¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥Ò¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤âÅ¨¼é¸î¿À¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤â66Ê¬¤Ë¥³¥í¡¦¥ß¥å¥¢¥Ë¡¢70Ê¬¤Ë¥«¥Þ¥Ó¥ó¥¬¤¬¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤âÎ¾·³¤¬·ã¤·¤¯¹¶¤á¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡93Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤¤¤¿¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤â¡¢Âç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬£³¿ÍÌÜ¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï£µ¿ÍÁ´°÷¤¬À®¸ù¡££µ¡¼£³¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬PKÀï¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ò·âÇË
¡ÖºÇ¸å¤ÎEURO¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤³¤ÎÆü¤âÌµÆÀÅÀ¤Ç¡¢£¶Âç²ñÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÈÂç²ñºÇÇ¯Ä¹ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤º¡¢¥É¥¤¥Ä¤òµî¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï20Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢º¸SB¥Æ¥ª¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢GK¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥³¥¹¥¿¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Î¾·³¤È¤â¥Ú¡¼¥¹¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ50Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢GK¤ÎÀµÌÌ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡61Ê¬¤Ë¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤â¡¢GK¥á¥Ë¥ã¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤â66Ê¬¤Ë¥³¥í¡¦¥ß¥å¥¢¥Ë¡¢70Ê¬¤Ë¥«¥Þ¥Ó¥ó¥¬¤¬¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤â·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤âÎ¾·³¤¬·ã¤·¤¯¹¶¤á¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡93Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤¤¤¿¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤â¡¢Âç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬£³¿ÍÌÜ¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï£µ¿ÍÁ´°÷¤¬À®¸ù¡££µ¡¼£³¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬PKÀï¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ò·âÇË
¡ÖºÇ¸å¤ÎEURO¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤³¤ÎÆü¤âÌµÆÀÅÀ¤Ç¡¢£¶Âç²ñÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÈÂç²ñºÇÇ¯Ä¹ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤º¡¢¥É¥¤¥Ä¤òµî¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô