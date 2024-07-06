¡ÖÈª¤òÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤ë¤È¡¢½»Ì±¤«¤é·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×ÃÏÊý°Ü½»5²ó¤Î49ºÐÃËÀ¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÈÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡É¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿½Ö´Ö
¡¡ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Ë¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿Æ´¤ì¤òÊú¤¡¢Ì¡²èÏ¢ºÜ¤Î»Å»ö¤òµ¡¤ËÅÄ¼Ë¤Ø°Ü½»¤·¤¿Ì¡²è²È¤Î»Ô¶¶½Ó²ð¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¡£ÍýÁÛ¤ÎÅÚÃÏ¤òÃµ¤¹¤Ù¤¯¡¢¶Ë´¨¤Î¹âÃÏ¤«¤é¡¢¸Â³¦½¸Íî¡¢¶¥Çä¤ÇÍî»¥¤·¤¿¸ÅÌ±²È¤È¡¢5²ó¤â¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£²ÈÃµ¤·¤ä¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ëÇÀ¶È¡¢ÃÏ¸µÌ±¤ä°Ü½»¼Ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Þ¤Ç¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÁ°ÊÔ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Î¿¦¶È¤¹¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×Í§Ã£Ãµ¤·¡¢ÍÄÃÕ±à¸«³Ø¡Ä¡ÈÃÏÊý°Ü½»É×ÉØ¡É¤¬ÅÄ¼Ë¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç¾Ç¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
»Ô¶¶¤µ¤ó¤¬¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤ÁÂ¼¡É¡Ê»Ô¶¶¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¢¡ ¢¡ ¢¡
¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿
¡½¡½¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤ÁÂ¼¡Ù¤ä¡Ø¤Ü¤Ã¤ÁÂ¼¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2013Ç¯¤«¤éÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ËÄ©Àï¤·¤¿»Ô¶¶¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤ò²þ¤á¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ô¶¶¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢»Ô¶¶¡Ë¤â¤È¤â¤È2011Ç¯¤«¤é¡Ö½µ´©SPA!¡×¡Ê°Ê²¼¡¢SPA!¡Ë¤ÇÂ¾¤ÎÌ¡²è²È¤µ¤ó¤È¹çÆ±Ï¢ºÜ¤Î·Á¤ÇÊÌ¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡¢»äÃ±ÆÈ¤ÎÌ¡²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Î»ä¤ÏÅìµþ¹Ù³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÉÙ»Î»³¤Î¶á¤¯¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¡¢ÉÙ»Î»³¤Î¶á¤¯¤Î¸ÅÌ±²È¤Ê¤ó¤«¤ÇÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤ì¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÂ¼¤Ë°Ü½»¡Ä¡Ä¡¢¤Ü¤Ã¤ÁÂ¼¡©¡×¤È¥Ç¥¹¥¯¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤éÊÔ½¸Ä¹¤¬Çú¾Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØDASHÂ¼¡Ù¤Ã¤Ý¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Î¥ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÅÄ¼ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¡ÖSPA!¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¶¥Çä¤ÇÍî»¥¤·¤¿¡È¥È¥«¥¤¥Ê¥«Êª·ï¡É¤ËÊë¤é¤¹
¡½¡½Ï¢ºÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ºß¤Ç¤â±ü¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¡¢¤½¤·¤Æ¸¤1É¤¤ÈÃÏÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»Ô¶¶¡¡Ï¢ºÜ¤¬½ª¤ï¤ëÄ¾Á°¤Ë¶¥Çä¤ÇÍî»¥¤·¤¿¡¢ÅÄÈª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏÊýÅÔ»Ô¹Ù³°¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥È¥«¥¤¥Ê¥«¡ÉÊª·ï¤Ëº£¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DIY¤â¤·¤Æ¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²È¼ç¤Ç¤¢¤ë»ä¤ÏÏ¢ºÜ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¡¹°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Û¤ÜÌµ¿¦¤Ê¤Î¤Ç¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½Ì¡²è¤Ç¤ÏÇÀ¶È¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£ÄÁ¤·¤¤ºîÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤â¡¢°é¤¿¤Ê¤¤¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÈá°¥¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡£
»Ô¶¶¡¡ÇÀºîÊª¤ÎÁªÄê¤Ï°Ü½»¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¥Ï¡¼¥É¥ë¤âÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌ¡²è¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ½ã¤ÊÆ°µ¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤ÉÕ¤¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢ÄÁ¤·¤¤ºîÊª¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÇÀ¶È¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÇÀ¶È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÌµÍý¤À¤Ã¤¿
»Ô¶¶¡¡ÆÃ¤ËÁð´¢¤ê¤Ê¤ó¤«¡¢Ç¯¤Ë²¿²ó¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¡²è¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Æ±¤¸ºî¶È¤ò²¿ÅÙ¤âÃÏÆ»¤ËÂ³¤±¤ë¤Î¤¬ÇÀ¶È¤Ç¤¹¡£Áð¤ò´¢¤ê¡¢¤à¤·¤ê¡¢ÅÚ¤ò¹Ì¤·¡¢ÈîÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢À¦¤òÎ©¤Æ¡¢ÇÅ¼ï°éÉÄ¤ò¤·¡¢¿å¤ò¤ä¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡±ä¡¹¤È¤½¤Îºî¶È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂæÉ÷¡¢Âç±«¡¢ÉÂµ¤¡¢³²½Ã¡¢ÅðÆñ¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤Î¸·¤·¤µ¤â½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿ºîÊª¤¬¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Éô¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¾¯¤·¤¯¤é¤¤¤Ï²Ô¤²¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÌµÍý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ä¾Çä½ê¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎºÚ±à²È¤ä¥ê¥¿¥¤¥¢ÁÈ¤¬¡¢¼ñÌ£¤Ç°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤ò°ÂÃÍ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
ÄÁ¤·¤¤ºîÊª¤ÎºÏÇÝ¤Ç¡È°ìÈ¯µÕÅ¾¡É¤òÁÀ¤¦¤â¡Ä
¡½¡½¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
»Ô¶¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¿¥Ð¥³Âå¤¬²Ô¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡¢Íø±×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤º¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¼Î¤ÆÃÍ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¤é¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹â¤¯Çä¤ì¤½¤¦¤ÊÃ¯¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä¶·ã¿ÉÅâ¿É»Ò¤Ê¤É¤ò°é¤Æ¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¤Êª¤ÏµÕ¤ËÇä¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÍè¤Æ½¢ÇÀ¤·¤¿°Ü½»¼Ô¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¼ù¤Ê¤É¤ÎÂ£ÅúÉÊ¤âÈÎÏ©¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹«¤Ç¤Ï¡ÖÌÙ¤«¤ëÇÀ¶È¡×¤Ê¤Éëð¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤È¡£
»Ô¶¶¡¡¿·µ¬½¢ÇÀ¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÄ¶¿Í¤Ç¤¹¡ª¡¡ÃÏ°è¤ª¤³¤·¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¢¤ëºîÊª¤òÆÃ»ºÉÊ¤Ë»ØÄê¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÇä¤ì¤º¡¢Å±Âà¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÊä½õ¶âÌÜÅö¤Æ¤Î¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÇÅÄÈª¤ò¹Ìºî¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ëÊý¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯Âº·É¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÆ»¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¿¾¯¹â¤¯¤Æ¤â¹ñ»º¤ÎÌîºÚ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢ÇÀ¶È¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä²»³Ú²È¡¢ÅÐ»³²È¤Ê¤É¸ÄÀÅª¤Ê°Ü½»¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
»Ô¶¶¡¡Ë¿À¯¼£½Î½Ð¿È¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤¬ÃÏ¸µ¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¤ªÅ¹¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢³«Å¹¸å3¥«·î¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆþ¤ìËÏ¤À¤é¤±¤Î¼ã¼Ô¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£
»Ô¶¶¡¡°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Êª·ïÃµ¤·¤ÇË¬¤ì¤¿ÉÔÆ°»º²°¤ÎÊý¤äÎÙÄ®¤Ë½»¤à°Ü½»¼Ô¤ÎÃæ¤Ë»ä¤ÎÌ¡²è¤ÎÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤³¤È¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢20Âå¤¯¤é¤¤¤Î¼ã¤¤½÷À¤¬¥Ý¥Ä¥ó¤È·ú¤Æ¤é¤ì¤¿°ì¸®²È¤Î¶õ¤²È¤ò¼Ú¤ê¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¡¢¸Â³¦½¸Íî¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥«¤Ä¤¤¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¾è¤ê²ó¤¹¤è¤¦¤Ê¶â»ý¤Á¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¼Ú¤ê¤¿ÇÀÃÏ¤Ë¾¡¼ê¤Ë·úÊª¤ò·ú¤Æ»Ï¤á¤Æ¡¢ÃÏ¼ç¤ÈÙæ¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÃÏÊý¤Ë¤Ï¿§¡¹¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ý½Ñ²È¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢³°¹ñ¿Í¡Ä¡Ä¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Ü½»¼Ô¤¬¤¤¤¿
¡½¡½¤¤¤ï¤æ¤ëÀ®¸ù¼Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤ä¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬°Ü½»¤·¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Ô¶¶¡¡¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹¤¯°Ü½»À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢·ë¶É°ÂÄê¤·¤¿À¸³è´ðÈ×¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è´ðÈ×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÄ¼Ë¤Ç¤â¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼ÂºÝ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÁÏºî¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹·Ý½Ñ²È¡¢ÅÄ¼Ë¤ËÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢³¤³°´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½»Ô¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¡¢Èô¤Ó¹þ¤ß¤Î¸ò¾Ä¡¢Ãæ¸ÅÊª·ï¹ØÆþ¡¢¶¥ÇäÊª·ïÍî»¥¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¾å¤É¤ÎÊýË¡¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë·ÀÌó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
»Ô¶¶¡¡Àµ¹¶Ë¡¤Ç¡¢Ì±´Ö¤ÎÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ÎÄÂÂß¤äÃæ¸ÅÊª·ï¤òÃµ¤¹¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¶ÉÊª·ï¿ô¤Ç¤Ï¡¢Ì±´Ö¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¡²è¤Ë¤âÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÂð·ú¶È¼Ô¤òÆþ¤ì¤Æ·ÀÌó¤·¤¿Êý¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³Âç²È¤Ë¡¢ÅÄÈª¤òÂß¤¹·ÀÌó¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢»ä¤¬¡Ö¸ø³«¾ðÊó¤È°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌò¾ì¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»Î¤À¤Ã¤¿Âç²È¤ÏÌò¾ì¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò²ó¤·¡¢¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¤ò¤½¤ÎÅÅÏÃÃæ¤Ë²þ¤¶¤ó¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Ï¡¢´Ä¶¤ä¿Í´Ö¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö·ù¤Ê¤é°ú¤Ã±Û¤»¤Ð¤¤¤¤¤ä¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÄÂÂßÊª·ï¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÃÏÊý°Ü½»¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»Ô¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Ï¶¥ÇäÊª·ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íî»¥¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Ô¶¶¡¡¶¥ÇäÊª·ï¤ÏÁÀ¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ë´õË¾¤¹¤ë¾ò·ï¤ÎÊª·ï¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Ì¡²è¤Î¥Í¥¿¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÉý¹¤¯Ãµ¤»¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤Þ¤¿Æþ»¥³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍî»¥¤Ç¤¤ë¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²¾¤ËÍî»¥¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ÀêÍ¼Ô¤È¤ÎÌÀ¤±ÅÏ¤·¸ò¾Ä¤äºÛÈ½¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤É¤¬ËÄÂç¤Ç¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤ÜÌµ¿¦¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤äÏ«ÎÏÅª¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Èª¤äÅÄ¤ó¤Ü¤òÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯·ù¤ï¤ì¤ë
¡½¡½¸½ºß¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¶õ¤²È¤ÎÂ¿¤µ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤â¡¢¶õ¤²È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Ô¶¶¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌµ¿ô¤Î¶õ¤²È¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ËÆÍ·â¤·¤Æ½êÍ¼Ô¤òÃµ¤·¡¢Ìµ½þ¤â´Þ¤á¤Æ¼Ú¤ê¤¿»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÅö¤Î³Ð¸ç¤ÈÇ¦ÂÑÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ü¤Û¤ÜÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¾¡¼ê¤Ë½¸Íî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤Î¶õ¤²È¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ý¤Á¼ç¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ÙÊª¤ÎÀ°Íý¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¼êÂ³¤¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¡¢¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤ËÅÐÏ¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»³¤â¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡½¡½»³¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡ºÇ¶á¤À¤È¥¥ã¥ó¥×¥Ö¡¼¥à¤Ç»³¤òÇã¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»Ô¶¶¡¡¡Ö¾®¤µ¤Ê»³¤ò50Ëü¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»³¤Ç¥¥Î¥³¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿ÇÀ²È¤«¤é¤Ï¡¢ÇÑ¶È¤¹¤ë¤«¤é¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È»³¤Î¹ØÆþ¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö2Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤¬¾ò·ï¡¢¤½¤Î¸åÇ¯´Ö¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥¥Î¥³»³¤ò1000Ëü¤Ç¡ª¡×¤È¡£Ì¡²è¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤µ¤¹¤¬¤ËÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ÏÇÀ¶È¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Èª¤äÅÄ¤ó¤Ü¤òÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤ë¤È½»Ì±¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¡¢·ù¤¬¤é¤»¤Ç¡¢Èª¤òÊü´þ¤·¤¿¿Í¤Î²È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¸÷¤¬È¿¼Í¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½Ê¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô¶¶¤µ¤ó¤Ïº£¸å¡¢¤Þ¤¿°ú¤Ã±Û¤¹Í½Äê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Ô¶¶¡¡º£¡¢¤¦¤Á¤Î²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëºÊ¤Ïº£¤Î¾ì½ê¤Ç»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤ä¿Ê³Ø¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ä¶ÅÄ¼Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅìµþ¤Ë¤âÌá¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ»Ò¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¡¢°ì¿Í¤Ç¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë±£µï¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ò¡Ö¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÂµ¤¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×°Ü½»¤ò5²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿Ì¡²è²È¤¬¡¢¡ÈÅÄ¼Ë¤Î°ì¸®²È¡É¹ØÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥ï¥±¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÀ¶ÃÌ¼Ò¡Ë