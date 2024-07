誰かの真似するのではなく…「自分で納得のいく生活」を実現するために大切にしたほうが良いこと

日常生活の一部を動画に収め、短く編集して発表するVlog(Video blogの略、一般的なブログの動画版)。中でも、毎日規則的に繰り返している一連の行動を短い動画にまとめた「ルーティーン動画」が、SNSを中心に人気を集めている。スマホを手にしたついでに、なんとなく見始めたルーティーン動画を止められなくなる……という人も多いのではないだろうか。しかし、自分とは全く関係のない赤の他人の、何気ない生活を記録しただけの映像に、魅力を感じるのはなぜなのだろう。そもそも、Vlogを発信する人は何を目的として、ごく私的で平凡な(?)生活を他人に見せようとするのだろう。

私たちの「感性」について考える学問「美学」のなかでも、とりわけ新しい学問領域である「日常美学」。哲学界が注目する若手美学者・青田麻未氏が、日本初となる日常美学の入門書『「ふつうの暮らし」を美学する 家から考える「日常美学」入門』を上梓した。本書の中から、Vlogとルーティーンについての考察を紹介したい。

※本記事は青田麻未著『「ふつうの暮らし」を美学する 家から考える「日常美学」入門』(光文社新書)から一部抜粋し、再構成したものです。

「今あるもの」ではだめなのか

自分で納得のいく生活を実現するために、私も含め多くの人は、なんらかの意味で現状を変化させることが必要になりそうです。ですが、そのために特別なものを必要とするのでしょうか。改良主義という立場における「改良」を、今の生活にない別の要素を取り入れるという方向ではなく、今あるものを生かすことで実現することはできないのでしょうか。

そこで、本稿のテーマである「ルーティーン」に戻って考えてみたいと思います。ルーティーンとは単調で平凡な日常の代表格とも言えるものでしょう。しかし、ここで考えたいのは次のことです。今は安定しているようにみえるルーティーンは、どのようにして出来上がったのでしょうか。そして、ルーティーンが安定して行われているとは、そんなにかんたんなことなのでしょうか。

私たちの日常生活は、はじめからそこにあるものではなく、構築されるものです。どのような場所で、どのような仕事を持って生きるのかは人それぞれですが、時期によって生活が変化することからは、誰も逃れられません。自身の進学、就職、出産、あるいは生活を共にする人の状況の変化に応じて、私たちは日々のルーティーンを、徐々に変えながら生きています。今ある人が安定したルーティーンを築いて一日を送っているとしても、それはそこに至るまで、その人が生活の諸条件と向き合い、自分で練り上げていったものであるという意味で、十分に美的なリズムを含みうるものなのです。

さらに、そのルーティーンが一度定着したあと、きちんと継続されているという場合、そこにもずっと生活の諸条件との相互作用があるのではないでしょうか。

映画「PERFECT DAYS」が示す日常の美しさ

ヴィム・ヴェンダース監督の映画「PERFECT DAYS」(二〇二三年)をヒントに考えてみましょう。この映画は、役所広司演じる主人公・平山の、同じなようで少しずつちがう日常生活をていねいに映し出しています。

平山は東京都内の公衆トイレの清掃員です。彼は朝、まだ暗いうちに起きて、慣れきった手つきで身支度を進め、車に乗り込み、仕事に向かいます。仕事であるトイレ掃除も、無駄のない、しかしていねいな所作で行っていきます。仕事が終わると、銭湯、居酒屋を回って、帰宅。本を読みながら眠りにつきます。

この映画では非常に端正で美しい画面が連なっていきますが、しかし内容としてはまるでvlogを観ているような気持ちにさせられます。もちろん、いくつかの映画的な出来事は織り込まれるのですが、それよりもむしろ、平山の日常が折り目正しく繰り返されていくようすに目を奪われるのです。

しかし、では平山の日常は毎日、あるいは毎週、まったく同じように進むのでしょうか。よく見てみると、彼の日常は少しずつ、ちがっています。それは天気であるとか、彼を取り巻く人々の行動であるとか、そういった外的な条件につねに少しずつ揺り動かされています。しかし平山は、そうした変化に大きくはたじろぎません。そうした条件を受け入れながら、それでは私はこうしよう、と言わんばかりに、平山は行為します。ここには、美的リズムが生じているように思えます。

私たちの生活は、つねに未来へと向かって流れていきます。ルーティーンはこの流れのなかで、私たちがそのときそのときに錨をおろしながら生きるための術として、求めているものです。日々何かに追い立てられ、ただ前へと流されるのではなく、私たちが今をどのように生きるのか、意識的にせよ無意識的にせよ選択しつくり上げるのがルーティーンです。

そして一定の期間、行為の組み合わせとして構築されたルーティーンを維持することは、たんなる機械的な反復では難しいのです。同じ行為を日々繰り返しているように見えても、ルーティーンを維持し続けるためには変化しゆく外的な諸条件を受けての、自らの行為を微調整する内発性が必要になるのです。

「私の生活改善運動」

しかし、日常を工夫して変化させると言っても、実際の私たちの生活は「なんとかやっていく」しかないもので、ごくかんたんなルーティーンを持つことさえもときに難しいものです。

育児中であれば、どうしたって、自分の思い通りに生きるということはまずできないでしょう。育児ではなくても、介護だとか、仕事がとても忙しいとか、さまざまな理由で、多くの人にとってルーティーンを持つということ自体が、実はとても難しいことなのではないでしょうか。それでもやはり、私たちは「なんとかやっていく」しかありません。なんとかやっていくしかないこの日常について考えるのが、日常美学に求められることでした。

なんとかしよう、と思うとき、私たちはよく、なにかの情報に頼ります。たとえば私は、育児に悩めば育児本を、仕事での時間管理に悩めば自己啓発本を……というように、誰かが実践している「理想の生活」を真似することで、自分の状況をなんとかしようと思うのです。

しかし、こうした書籍の与えてくれる知恵を、なんのアレンジもなしにそのままやろうとすると、挫折するか、あるいはできたとしてもとても疲れてしまうか、という感じで、まったく「なんとかできた」感じがしないことが多いものです。では、私たちは「なんとかやっていく」ための戦術を、どこから探し出せばよいのでしょうか。

そんなことを考えていた折、安達茉莉子『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』(三輪舎、二〇二二年)というエッセイを読みました。著者が新しい家に住み始めるところ、本棚をどうするか考えてつくり上げていくところ、自分の食べるものや器を見直していくこと――少しずつ暮らしを変えていく過程が、ていねいに描かれています。

生活改善運動とは、日本史上では実際に起きた社会的な運動のことを指しますが、このエッセイにおいては、あくまで個人的なレベルで、自分の生活を構築していくことを指してこのことばを用いています。住む場所から使うモノまで、なんとなく「これでいいや」で選ぶのではなく、本当に自分がよいと思えるものを選び取る作業を繰り返していくことで、自分が幸福だと思える生活を目指すのです。

安達氏は自身が使う意味での生活改善運動を、「自分にとっての心地よさ、快・不快を判別し、より幸福なほうに向けて生活の諸側面を改善していく自主的で内発的な運動」と説明しています。これを読んだとき、私はまさに膝を打つ思いでした。私が日常を通じて感じていたこと、そして日常美学を通じて考えてきたことと、安達氏のことばに共鳴するものを見出したのです。

自分の感じ方に従って、生活をつくっていくこと。それは確かに、今この瞬間の私の生活と比べれば、一種の「改良」をすることだと言えるでしょう。

安達氏も、新型コロナパンデミックとそれに伴う仕事環境の変化をきっかけに、新しい街で暮らし始め、そこでこれまでの「なんとなく」で選ぶ生活をリセットし、生活改善運動を始めたのでした。

しかし、ここで改良や改善と呼ばれているものは、誰かに言われたよさそうな生活を真似するのではなく、自分が実際にどう感じるのかを大切にするものです。外からではなく中から、なにをすれば「改善」と言えるのかを感じ取っていく作業と言えるでしょう。

私はvlogを撮影したことがありません。ですから憶測になってしまいますが、vlogを撮影する人も、単純にそれを多くの人に観せて再生回数を稼ぎ、広告収入を得たいという目的でやっている人ばかりではないでしょう。むしろ、vlogを撮ることは、自分の日常を自分で眺める習慣をつけ、自分なりの「改善」を模索していく技法として機能するのではないでしょうか。

ルーティーンやそれに関わるものを自ら選び取る作業は、言うほどにはかんたんなものではないように思います。しかしこの課題に少しずつ向き合い、徐々に私の生活をつくり上げていく過程そのものが、リズムをまとい美的経験になるかもしれない――憧れのあの人と同じ生活ができていないことに不満を感じずに、誰かの模倣者ではなく、私たち自身が自分の生活世界の制作者として生きられるようになれるかもしれないと思うと、少し希望を持つことができるのではないでしょうか。

参考文献

Yuriko Saito, Aesthetics of the Familiar: Everyday Life and World-Making. Oxford: Oxford University Press. 2017

Kalle Puolakka, “Does Valery Gergiev Have an Everyday?” Oiva Kuisma, Sanna Lehtinen and Harri Mäcklin (eds.) Paths from the Philosophy of Art to Everyday Aesthetics. Helsinki: The Finnish Society for Aesthetics.

Kalle Puolakka, “The Aesthetic Pulse of the Everyday. Defending Dewey.” Contemporary Aesthetics 13. 2015.

「ふつう」の日常生活を撮影しただけの「ルーティーン動画」に、なぜか「感心」してしまったワケ