¿·¿Í¤Ç³«ËëÅê¼êÈ´¤Æ¤¡¡¥É¥í¥Ã¥×¥«¡¼¥ÖÉð´ï¤Ë£µ£¹Ç¯µð¿ÍÆþÃÄ¡¡£¶£³Ç¯¤Ë¤ÏÂôÂ¼¾Þ¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×º¸ÏÓ
¡¡ÁÏÎ©£¹£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡£µð¿Í¤Ç¤Î½Ð¾ì»î¹ç¤¬Â¿¤¤Ìî¼ê¡¢Åê¼ê¤òÃæ¿´¤ËµÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ëÎòÂå¤Î¡Ö°Î¿Í¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âè£µ£´²ó¤Ï°ËÆ£Ë§ÌÀ¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬°ËÆ£Ë§ÌÀ¤À¡£
¡¡£±£¹£³£³Ç¯£±£²·î£³£°Æü¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¶½À¿¤«¤éÃæÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢£³Ç¯½©¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¡£ÆüËÜÀ¸Ì¿¤ò·Ð¤Æ¡¢£µ£¹Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡Éð´ï¤Ïº¸ÏÓ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹Â®µå¤È¥É¥í¥Ã¥×¥«¡¼¥Ö¡£Åê¼ê¿Ø¤Ë¤ÏÁ°Ç¯£²£¹¾¡¤Ç£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿Æ£ÅÄ¸µ»Ê¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¿Í¤Ê¤¬¤é³«ËëÅê¼ê¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢£³£¶ÅÐÈÄ¤Ç£·¾¡¡Ê£¹ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¹£¸¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡£¶£°Ç¯¤Ï£±£°¾¡¡££¶£±Ç¯¤Ë¤Ï£±£³¾¡£¶ÇÔ¡¢¾¡Î¨¡¦£¶£¸£´¤ÇºÇ¹â¾¡Î¨¡£Àî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¶£²Ç¯¤Ï£´¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶£³Ç¯¤Ï£±£°´°Éõ¤ò´Þ¤à£±£¹¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£°¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¼þ°Ï¤ËÊé¤ï¤ì¡¢£¶£¶Ç¯¤Ë¤ÏÅì±Ç¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£¶£¹Ç¯¤Ë°úÂà¡££·£°¡Á£·£¹Ç¯¡¢£¸£±¡Á£²£°£°£°Ç¯¤È¥¹¥«¥¦¥È¤ò£³£°Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¿¡£